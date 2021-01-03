استئناف حركة قطارات نقل المسافرين عبر الخطوط الجهوية والكبرى هذا الاثنين

الجزائر - سيتم استئناف نشاط قطارات نقل المسافرين على الخطوط الجهوية والخطوط الكبرى, بداية من يوم غد الاثنين, باستثناء القطارات المجهزة بالأسرة, تبعا لتطبيق البروتوكول الصحي على متنها, حسبما أفاد به يوم الأحد, بالجزائر, بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وجاء في البيان: "تبعا لقرار الاستئناف التدريجي و المراقب لحركة النقل بالقطار بين الولايات, تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام باستئناف نشاطات قطارات نقل المسافرين على الخطوط الجهوية والخطوط الكبرى, بداية من يوم غد الاثنين 4 يناير 2021, ما عدا القطارات المجهزة بالأسرة, تبعا لتطبيق البروتوكول الصحي على متنها".

و تم تحديد أوقات سير القطارات ما بين الساعة السادسة (06.00) صباحا إلى غاية الساعة السادسة (18.00) مساءا, مع أخذ بعين الاعتبار توقيت الحجر الجزئي المنزلي (الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا) في الولايات المعنية.

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وسيتم استئناف النشاط عبر الخطوط التالية:

وهران/الجزائر العاصمة - الجزائر العاصمة/وهران

وهران/الشلف -الشلف/وهران

وهران/غليزان -غليزان/وهران

وهران/سعيدة- سعيدة/وهران

وهران/بشار- بشار/وهران

وهران/تلمسان- تلمسان/وهران

وهران/عين تيموشنت -عين تيموشنت/وهران

وهران/سيدي بلعباس- سيدي بلعباس/وهران

وهران/أرزيو - أرزيو/وهران

تلمسان/مغنية- مغنية/تلمسان

عين تيموشنت/بني صاف- بني صاف / عين تيموشنت

عنابة/شيحاني- شيحاني/عنابة

عنابة / برحال- برحال/عنابة

عنابة/سيدي عمار- سيدي عمار/عنابة

سوق أهراس/ سيدي الهميسي- سيدي الهميسي/سوق أهران

بني منصور/بجاية - بجاية/ بني منصور

الجزائر العاصمة/الشلف - الشلف/الجزائر العاصمة

الجزائر العاصمة / بجاية - بجاية/الجزائر العاصمة