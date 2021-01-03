عطار يشارك هذا الاثنين في أشغال الاجتماع الوزاري الـ 13 لمجموعة "أوبك+"

الجزائر- يشارك وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، هذا الاثنين في اشغال الاجتماع الوزاري الثالث عشر لدول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء، عبر تقنية التحاضر عن بعد و الذي سيخصص لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير، حسب ما افاد به يوم الأحد بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن هذا الاجتماع المزمع عقده على الساعة الثالثة زوالا و الذي يضم 23 دولة منها 13 دولة أعضاء في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة الموقعة على إعلان التعاون،" سيخصص لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير".

وحسب المصدر ذاته فان لقاء اوبك+ سيسبقه في نفس اليوم أي الاثنين الاجتماع الخامس والعشرون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك و غير أوبك .

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وينتظر أن تقيم اللجنة "مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2020" ، يضيف البيان.

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة تتكون من دول أعضاء في منظمة أوبك وهي الجزائر وأنغولا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا الى جانب دولتان غير أعضاء في المنظمة أوبك وهي روسيا وكازاخستان.