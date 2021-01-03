استئناف محتشم للنقل البري يوم السبت على خطوط بين الولايات

الجزائر - استؤنفت حركة النقل البري على خطوط ما بين الولايات، اليوم السبت مع تدفق محتشم للمسافرين على مستوى المحطة البرية ومحطة سيارات الأجرة ما بين الولايات في الخروبة (الجزائر العاصمة)، حسبما لاحظه صحفي من وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح ذات المصدر، أن عدد المسافرين لم يكن كثيرا عند بوابات المحطة البرية لمعطوبي حرب التحرير (الخروبة).

وتميز الدخول بشكل خاص، بقياس درجة الحرارة الإلزامي بواسطة اعوان الأمن، وضرورة ارتداء الكمامة قبل الدخول إلى داخل المحطة.

فيما تم وضع العلامات الأرضية من أجل فرض التباعد الجسدي أمام شبابيك بيع التذاكر. وقد تم تجهيزها بزجاج شبكي، بما يتوافق مع البروتوكول الصحي. لكن القاعة الرئيسية لهذه المؤسسة كانت فارغة بشكل غير عادي، مع عدد قليل جدًا من الركاب، مقارنة بالحشود التي تعرفها هذه المحطة في الأوقات العادية. حتى المحلات التجارية الموجودة داخل المحطة لم تكن كلها مفتوحة. حيث ان البعض كان في استعداد تام لافتتاح "محتمل" غدا الأحد، كما صرح به لواج صاحب مطعم للوجبات السريعة. ومع ذلك، أعرب المسافرون الموجودون في عين المكان عن ارتياحهم لاستئناف حركة تنقل الحافلات.

وهو الامر بالنسبة لشاب يعمل في الجزائر العاصمة المتوجه الى واد سوف، في جنوب البلاد، للالتحاق بعائلته. ولم يخف أن هذا الاستئناف "سيريحه كثيرا بعد أن عانى طويلا من اجل الالتحاق بمنزله، خاصة من الناحية المالية بسبب الاسعار الباهظة التي يفرضها اصحاب السيارات غير الشرعيين".

من جهته، قال بوخوة فريد مدير وكالة الخروبة لشركة سوغرال، لوكالة الأنباء الجزائرية، إن المسافرين كانوا "ينتظرون بفارغ الصبر" هذا الاستئناف "التدريجي".

إقرأ أيضا: عودة النقل ما بين الولايات: ارتياح لدى الناقلين والمسافرين وأعزى هذا الاستئناف المحتشم الى "تعذر ضمان خطوط رئيسية معينة بسبب ساعات الحجر الصحي التي لا تزال سارية في 29 ولاية". هذا بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية الذي يعطل، حسب قوله، حركة المرور على الطرق، في هذا الوقت من السنة، حيث تسد الطرق بالثلوج أو غير سالكة بسبب الجليد.

موضحا أنه تم تسجيل عدة رحلات هذا السبت، مع "ازدياد حركة التنقل إلى جنوب البلاد" (ورقلة ، غرداية ، تمنراست ، عين صالح) وإلى الشرق الجزائري (قسنطينة، عنابة، سكيكدة، سطيف، خنشلة).

كما أكد السيد بوخاوة الى ان استئناف النقل بين الولايات سيسمح للمسافرين "بتحرير أنفسهم" من "إملاء" الناقلين غير الشرعيين الذين، حسب قوله، استغلوا الأزمة لإثراء أنفسهم من خلال تطبيق اسعار باهظة.

== تعديل ساعات عمل محطة سيارات الأجرة بين الولايات من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً ==

وقد تسجيل نفس الملاحظة على الأرصفة المتفرقة في محطة سيارات الأجرة بين الولايات (الخروبة) مع عدد من سيارات الأجرة و مسافرون محدودون.

وأوضح عزيوز بوكرو ممثل الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة أن "هذا الاستئناف تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفًا أن هناك "مائة رحلة مغادرة حتى الآن (حوالي الساعة 3:00 مساءً).

وأضاف أنه ينتظر ازدياد النشاط ابتداء من يوم الأحد، بالإضافة إلى ذلك، أنه بما أن ساعات الحجر الجزئي قد تم الحفاظ عليها من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا ، فقد تم تعديل ساعات عمل المحطة. وبالتالي، يمكن للمسافرين الحظور من الساعة 6 صباحًا مع آخر موعد مغادرة في الساعة 3 مساءً. وأوضح ممثل الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الاجرة أن البروتوكول الصحي "يتبع حرفياً" مع ارتداء السائق وجميع الركاب للكمامة الإلزامية، وتوافر مادة السائل الكحولي على متن سيارات الأجرة، وكذلك تحديد عدد الركاب بنسبة 50? من سعة المركبة (5 أشخاص للمركبات ذات 9 مقاعد و 4 أشخاص للمركبات ذات 6 مقاعد).

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كما أضافً أنه تم الحفاظ على السعر المعتاد "لأن سائقي سيارات الاجرة فكروا في المسافرين الذين يستخدمون وسيلة النقل هذه، ولديهم إمكانيات مالية متواضعة".

واختتم حديثه بالقول أن العشرة أشهر من التوقف عن النقل البري للركاب قد أفاد سائقي سيارات الأجرة غير الشرعيين الذين طبقوا أسعارًا "لا يمكن تصورها".

جدير بالذكر أن الوزير الاول، عبد العزيز جراد، قرر، يوم الخميس، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وبعد التشاور مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا والهيئة الصحية، الاستئناف "التدريجي و المراقب"، اعتبارًا من يوم الجمعة، للنقل البري على الخطوط بين الولايات.