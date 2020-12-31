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الرئيس تبون يوقع على قانون المالية 2021 

  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 15:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات
الرئيس تبون يوقع على قانون المالية 2021 

الجزائر - وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس بالجزائر، على قانون المالية 2021، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

و حضر مراسم التوقيع كل من السادة رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، و رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، و الوزير الأول، عبد العزيز جراد، و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، و وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان و مدير الديوان لرئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج، و الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين مسايد، و الأمين العام للحكومة، يحيى بوخاري، حسب البيان.

آخر تعديل على الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 16:52
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الرئيس تبون يوقع على قانون المالية 2021 
  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 15:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

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