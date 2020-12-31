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كوفيد-19 : الشروع في التعويض عن الأعمال الطبية الموجهة للكشف عن الفيروس بداية من يناير

  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 08:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
كوفيد-19 : الشروع في التعويض عن الأعمال الطبية الموجهة للكشف عن الفيروس بداية من يناير

الجزائر - سيتم ابتداء من يوم الفاتح يناير 2021 الشروع في تعويض الأعمال الطبية الموجهة للكشف عن  فيروس كورونا من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء, حسب ما أفاد به بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأوضح ذات المصدر أنه "طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وتنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة المنعقد في 23 ديسمبر الماضي, تعلم (الوزارة) المواطنين المؤمن لهم اجتماعيا, أنه سيتم ابتداء من أول يناير 2021, تعويض الاعمال الطبية الموجهة للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء".

واشار البيان الى أن هذه التعويضات تخص "الفحص بالسكانير الصدري, كوفيد-19 بتعويض مالي محدد ب 5000 دج , و الاختبار البيولوجي بواسطة RT-PCR كوفيد-19 بتعويض مالي محدد ب3500 دج وكذا الاختبار البيولوجي السريع للمضادات الجينية كوفيد-19 بتعويض مالي محدد ب 1500 دج".

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ونبه المصدر ذاته الى أنه للاستفادة من هذه التعويضات المالية يتعين على المعنيين تقديم الوثائق اللازمة لهيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب اليها والمتمثلة في "الوصفة الطبية" وحسب الفحص المنجز, "التقرير الطبي لفحص الاشعة المقطعية للكشف عن كوفيد-19" و "نتائج التحاليل الطبية للاختبار البيولوجي بواسطة RT-PCR كوفيد-19" الى جانب "التحاليل الطبية للاختبار البيولوجي السريع للمضادات الجينية, كوفيد-19".

آخر تعديل على الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 10:27
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كوفيد-19 : الشروع في التعويض عن الأعمال الطبية الموجهة للكشف عن الفيروس بداية من يناير
  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 08:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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