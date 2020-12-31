مؤسسة "بي أل بي ليزينغ فينانسمنت" لا تحوز على التراخيص لممارسة نشاطات مؤسسة مالية

و جاء في بيان بنك الجزائر "هناك هيئة تسمى "PLP Leasing Financement" و التي تدعي صفة مؤسسة تمنح القروض الايجارية بالجزائر ليس لها أي صفة أو تصريح لممارسة نشاطات المؤسسات المالية طبقا للتشريع المعمول به".
و أضاف بنك الجزائر أن هذه الهيئة الواقع مقرها بوهران و تمتلك فرعا في العاشور (الجزائر العاصمة) تروج عن طريق موقع الكتروني https://plpleasing.com/ لخدمات مالية لفائدة المؤسسات و التجار و الخواص.
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و دعا بنك الجزائر المواطنين الى التحلي "بالحذر لحماية انفسهم من هذه الممارسات" و ان لا يتعاملوا الا مع المؤسسات المصرفية المعتمدة من طرف مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر و مراجعة قائمة البنوك و المؤسسات المالية المعتمدة و الذي يمكن تصفحه على موقع بنك الجزائري https://bank-ofalgéria.dz و المنشورة سنويا في الجريدة الرسمية, مذكرا ان آخر نسخة موجودة في الجريدة رقم 15 بتاريخ 21/03/2020.
من جهتها انهت الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية الى علم المواطنين ان "هذه الهيئة غير تابعة لها و لا تظهر في قائمة البنوك و المؤسسات المصرفية المعتمدة من طرف بنك الجزائر".
و في هذا السياق طلبت الجمعية من منخرطيها و زبائنها "اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية عدم التعامل مع هذه الهيئة أو غيرها ممن ليس لهم اعتماد".