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إطلاق بوابة رقمية لترقية الخدمة العمومية وتسهيل الاستثمار في قطاع السياحة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 18:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات
إطلاق بوابة رقمية لترقية الخدمة العمومية وتسهيل الاستثمار في قطاع السياحة

الجزائر - تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إطلاق بوابة رقمية في قطاع السياحة تهدف الى ترقية مستوى الخدمة العمومية في مجال دراسة ملفات اعتماد وكالات السياحة والاسفار والمؤسسات الفندقية وتسهيل الاستثمار  في هذا القطاع.

وفي هذا الإطار، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، خلال اشرافه على اطلاق هذه البوابة الرقمية، على أهمية ترقية وتحسين الخدمة العمومية في المجال السياحي من أجل تقريب الادارة من المواطن.

وأوضح الوزير أن هذا الاجراء يندرج في اطار "تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي تنص على ضرورة تذليل الصعوبات والعقبات الادارية من خلال وضع حد للحواجز البيروقراطية لتحسين الخدمة العمومية بتقريب الادارة من المواطن والتكفل بانشغالاته في وقت وجيز".

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ودعا السيد حميدو بالمناسبة الى استعمال هذه التطبيقات الالكترونية من اجل المساهمة في "تحسين الخدمة العمومية والتكفل الأنجع بكل الطلبات الادارية والاسراع في تدارك النقائص ومعالجة الاختلالات"، مؤكدا على ضرورة "الاسراع في دراسة الملفات، سواء في مجال الاستثمار أو فيما يتعلق بإنشاء الوكالات السياحية".

كما تساهم هذه البوابة الالكترونية --يضيف الوزير-- في "مكافحة البيروقراطية وتحقيق الشفافية اللازمة في دارسة كل الملفات والطلبات المقدمة لتدارك الاختلالات وتسهيل الاستفادة من الاستثمار بطرق قانونية".

كلـمات مفتـاحيــة :
إطلاق بوابة رقمية لترقية الخدمة العمومية وتسهيل الاستثمار في قطاع السياحة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 18:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

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