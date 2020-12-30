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الاتحادية الوطنية للخبازين تنفي اشاعات حول إضراب الخبازين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 15:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
الاتحادية الوطنية للخبازين تنفي اشاعات حول إضراب الخبازين

الجزائر - فندت الاتحادية الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، في بيان لها يوم الأربعاء، الإشاعات التي وردت في مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بإضراب الخبازين، الذين دعتهم الى عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات" المفتعلة و التي لا اساس لها من الصحة".

و ناشد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين ، يوسف قلفاظ، جميع الخبازين عبر التراب الوطني الى "عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة و الخبيثة التي يسعى من خلالها مروجوها إلى ضرب امن و استقرار البلاد و الاقتصاد الوطني و التلاعب بالمواطن" ، وفق ذات المصدر .

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و أضاف في ذات الاطار ان "هذه الاشاعات غرضها كذلك استهداف الاتحاد و هياكله و اطاراته من اجل تشتيت منخرطيه لأغراض سياسية و خلفيات دنيئة أصحابها معروفون و هم بالداخل و الخارج".

و أبرز ان الاتحادية "تعمل بمعية الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بقيادة امينها العام حزاب بن شهرة على حماية المستهلك و في نفس الوقت الدفاع على حقوق الخبازين في إطار القانون ووفق استراتيجية الحكومة و برنامج رئيس الجمهورية".

و  أكد البيان في هذا السياق ان "الخبز متوفر في كامل مخابز التراب الوطني".

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الاتحادية الوطنية للخبازين تنفي اشاعات حول إضراب الخبازين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 15:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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