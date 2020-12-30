الاتحادية الوطنية للخبازين تنفي اشاعات حول إضراب الخبازين

و ناشد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين ، يوسف قلفاظ، جميع الخبازين عبر التراب الوطني الى "عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة و الخبيثة التي يسعى من خلالها مروجوها إلى ضرب امن و استقرار البلاد و الاقتصاد الوطني و التلاعب بالمواطن" ، وفق ذات المصدر .
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و أضاف في ذات الاطار ان "هذه الاشاعات غرضها كذلك استهداف الاتحاد و هياكله و اطاراته من اجل تشتيت منخرطيه لأغراض سياسية و خلفيات دنيئة أصحابها معروفون و هم بالداخل و الخارج".
و أبرز ان الاتحادية "تعمل بمعية الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بقيادة امينها العام حزاب بن شهرة على حماية المستهلك و في نفس الوقت الدفاع على حقوق الخبازين في إطار القانون ووفق استراتيجية الحكومة و برنامج رئيس الجمهورية".
و أكد البيان في هذا السياق ان "الخبز متوفر في كامل مخابز التراب الوطني".