أهمية استغلال استثمارات الدولة في مناطق الظل وجعلها محورا للإقلاع الاقتصادي

وأوضح السيد مراد خلال لقائه مع المواطنين عبر مناطق الظل ضمن زيارته إلى الولاية، أنه "يجب استغلال الاستثمارات الذي بذلتها الدولة لرفع الغبن على سكان مناطق الظل وجعلها محورا للإقلاع الاقتصادي الذي يعتمد على ما يزخر به الريف من إمكانيات، خاصة في المجال الفلاحي ومختلف النشاطات الخاصة بالوسط الريفي".
وأبرز أنه من "شروط الإقلاع الاقتصادي المحلي هو توظيف أبناء هذه المناطق في تجسيد العمليات والمشاريع التنموية الموجهة إليها والعمل على توفير لهم مناصب شغل دائمة بالمرافق التي ستنجز مع ضرورة تشجيع المواطن بمناطق الظل على الاستثمار فيما تزخر به كل منطقة" مشيرا أن" كل ولايات الوطن غنية ويجب توظيف مختلف الموارد لجعل الريف مصدرا مدرا للثروة".
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وأكد نفس المسؤول أن"الحكومة توجه اهتمامها إلى مناطق الظل تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون واهتمامه البالغ بتحسين ظروف معيشة سكان هذه المناطق".
وذكر السيد مراد أن"2021 ستكون سنة مناطق الظل بامتياز، حيث تم توجيه ميزانيات معتبرة إلى عدة قطاعات منها 50 مليار دج للبرامج التنموية للبلديات و 40 مليار دج لفتح المسالك والطرقات و20 مليار دج للتحسين الحضري في انتظار الاعتمادات الأخرى من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وغيرها من المصادر".
وأشار مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إلى أن "ولاية تيارت تتوفر على كل الإمكانيات التي تمكنها من تجسيد مخطط رفع الغبن على المواطن وتذليل الصعوبات، حيث أنها أحصت 615 منطقة ظل وجسدت عددا كبيرا من المشاريع التي ساهمت في إزالة الفوارق التنموية والعمل لا يزال متواصل وهو ما وقفنا عليه اليوم".
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وتمحورت مطالب مواطنين بمناطق الظل التي شملتها هذه الزيارة حول توفير الكهرباء الريفية والمياه من أجل انعاش المناطق الفلاحية، إضافة إلى تعبيد الطرقات و توفير ظروف التمدرس الجيدة للتلاميذ وتوفير السكن الريفي والتحسين الحضري.
وشمل برنامج زيارة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل معاينة وتدشين مشاريع تخص الطاقة و التربية والبريد والصحة والأشغال العمومية والتحسين الحضري والموارد المائية.
وسيواصل إبراهيم مراد زيارته إلى ولاية تيارت غدا الأربعاء بمعاينة وتدشين مشاريع تنموية عبر مناطق الظل ببلديات تاخمارت والرحوية وقرطوفة.