طاقة: السيدان عطار و شيتور يترأسان مناصفة إجتماع مخصص لبرنامج انتاج الكهرباء 2021-2030

و قد حضر هذا الاجتماع الذي نظم بمقر وزارة الطاقة المدراء المركزيون للقطاعين و رؤساء الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) و وكالة ترقية و ترشيد استعمال الطاقة و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و سلطة ضبط المحروقات و الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز .
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و لدى افتتاح الاشغال، صرح وزير الطاقة أن هذا الاجتماع الهام يندرج ضمن مسار التفكير حول المستقبل الطاقوي للجزائر الذي يشرك أهم الفاعلين في قطاع الطاقة لاسيما الوكالات و مؤسسات الانتاج .
و يندرج هذا اللقاء أيضا في اطار تطبيق الاستراتيجية الجديدة و السياسة الطاقوية و اقتصاد الطاقة من خلال أعمال محددة و أهداف يجب بلوغها.
و يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع بحث وضعية الطاقات الحالية للانتاج و الأعمال الواجب القيام بها لتحقيق مشاريع انتاج الطاقة المتجددة من حيث البرامج و وسائل التمويل و الآجال اضافة الى الأهداف التي يتعين تحقيقها على المدى القصير و المتوسط و الطويل .
و من المرتقب اختتام الاجتماع أن ينشط الوزيران ندوة صحفية سيتطرقان خلالها الى أهم محاور البرنامج الطاقوي في آفاق سنة 2030 .