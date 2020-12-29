أهمية استغلال استثمارات الدولة في مناطق الظل وجعلها محورا للإقلاع الاقتصادي -

حروب من الجيل الثالث والرابع عوضت الحرب الباردة -

حمداني: منح تسهيلات للفلاحين للحصول على قروض بنكية -

الجلفة: إنطلاق الطبعة الخامسة لمهرجان الموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي -

تعليم عالي: بن زيان يكشف عن مخطط للفترة 2021-2027 يتضمن انجاز نحو 750 مشروع بحث -

طاقة: السيدان عطار و شيتور يترأسان مناصفة إجتماع مخصص لبرنامج انتاج الكهرباء 2021-2030 -

الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي لليوم 47 على التوالي -

إطلاق أول حاضنة موجهة للمؤسسات الناشئة في مجال النقل واللوجستية -

تأمين السيارات: إتفاقية متعددة الأطراف لضبط الفرع إعتبارا من 1 يناير -

جائزة أحسن لاعب مغاربي للسنة: بن ناصر و بن رحمة من بين المرشحين -

هيئة وسيط الجمهورية مؤسسة مستقلة -

كوفيد-19: تسجيل 357 إصابة جديدة و 336 حالة شفاء و 8 وفيات -

السيد جراد يتحادث هاتفيا مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين -

تصميم أرضية خاصة بالدفع الإلكتروني لتسجيل التلاميذ في الامتحانات الوطنية -

جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية : قبول 106 عمل أدبي مستوف لشروط المسابقة -

المفصولون من الجيش الوطني الشعبي: الإنتهاء من دراسة 20 ألف ملف قبل نهاية يناير -

تمنراست : قافلة سياحية وتحسيسية حول أهمية المحافظة على المناطق السياحية -

كوفيد-19-طاقة: الجزائر تملك الوسائل لمواجهة الأزمة العالمية -

المغرب: التطبيع سيحفز اليهود المغاربة للمطالبة بما يسمى أملاكهم في المملكة -