Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلاحة: إعادة بعث إحصاء القطاع في سنة 2021

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 17:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
فلاحة: إعادة بعث إحصاء القطاع في سنة 2021

الجزائر - تعتزم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إعادة بعث الإحصاء العام للفلاحة خلال الموسم الفلاحي 2020/ 2021 ، حسبما أشار إليه بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

في هذا الإطار، وقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الحميد حمداني يوم 9 ديسمبر الجاري على منشور يتضمن اعادة بعث هذه العملية التي "ستسمح بمعرفة أدق وكاملة للهياكل الفلاحية قصد التوصل إلى رؤية أفضل للقطاع وتأهيل نظام المعلومة الاحصائية الحالي".

واوضح البيان أن هذه العملية الاحصائية الجديدة تندرج في اطار خارطة الطريق القطاعية 2020/ 2024، مذكرا ان آخر إحصاء من هذا القبيل تم سنة 2001.

وأكد وزير الفلاحة في هذا المنشور الوزاري الجديد الموجه للولاة، أن إجراء احصاء وطني خاص للثروة الحيوانية، الذي يعد جزءا هاما من الإحصاء العام،  يندرج ضمن تعليمات رئيس الجمهورية التي اسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 14 يونيو 2020 .

إقرأ أيضا: اجتماع بين وزارة التجارة والمتعاملين الصناعيين لحديد الخرسانة لدراسة صعوبات التصدير

كما ستسمح هذه العملية حسب الوزارة، ببناء قاعدة معطيات حول هذا المورد و من ثمة تحكم أفضل لفرع اللحوم الحمراء وتموين مستديم للسوق الوطنية.

وسيتم الاحصاء الجديد وفق مقاربة مقياسية أوصت بها المنظمة العالمية للزراعة حسب معيار Soft (سوفت ) من خلال استعمال مقياس قاعدي يسمى "سوفت" ومقاييس موضوعاتية.

ويعتبر الاحصاء العام Soft معيار اساسي يستعمل فيه استبيان مبسط يتضمن المعطيات الهيكلية لقطاع الفلاحة مع احصاء مفصل لجميع المستثمرات الفلاحية و تربية المواشي.

وستشرف على المتابعة التقنية و العملياتية للاحصاء لجان يتم تنصيبها على مستوى جميع الولايات حيث ستضم تلك اللجان جميع الهياكل التابعة للقطاع ويرأسها مدراء المصالح الفلاحية.

كلـمات مفتـاحيــة :
فلاحة: إعادة بعث إحصاء القطاع في سنة 2021
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 17:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.29

جائزة أحسن لاعب مغاربي للسنة: بن ناصر و بن رحمة من بين المرشحين

20.12.29

هيئة وسيط الجمهورية "مؤسسة مستقلة"

20.12.29

كوفيد-19: تسجيل 357 إصابة جديدة و 336 حالة شفاء و 8 وفيات

20.12.29

السيد جراد يتحادث هاتفيا مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين

20.12.29

تصميم أرضية خاصة بالدفع الإلكتروني لتسجيل التلاميذ في الامتحانات الوطنية

20.12.29

جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية : قبول 106 عمل أدبي مستوف لشروط المسابقة

الأكثــر قـراءة

20.12.28

مملكة نوميديا: قوة سادت قرابة خمس قرون على المتوسط 

20.12.28

انعدام الفوترة و وثيقة مسار المنتوج من اخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري

20.12.28

شرفي يستبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد 

20.12.28

تعديل الدستور: شرفي يؤكد أن توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم "غير محدد بآجال قانونية"

20.12.28

مجسم الملك سيفاكس.. إعادة اعتبار لشخصية تاريخية

20.12.28

كرة اليد/مونديال-2021 /تحضيرات/ : انهزام الجزائر وديا أمام روسيا ب 24- 30