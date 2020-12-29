فلاحة: إعادة بعث إحصاء القطاع في سنة 2021

في هذا الإطار، وقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الحميد حمداني يوم 9 ديسمبر الجاري على منشور يتضمن اعادة بعث هذه العملية التي "ستسمح بمعرفة أدق وكاملة للهياكل الفلاحية قصد التوصل إلى رؤية أفضل للقطاع وتأهيل نظام المعلومة الاحصائية الحالي".
واوضح البيان أن هذه العملية الاحصائية الجديدة تندرج في اطار خارطة الطريق القطاعية 2020/ 2024، مذكرا ان آخر إحصاء من هذا القبيل تم سنة 2001.
وأكد وزير الفلاحة في هذا المنشور الوزاري الجديد الموجه للولاة، أن إجراء احصاء وطني خاص للثروة الحيوانية، الذي يعد جزءا هاما من الإحصاء العام، يندرج ضمن تعليمات رئيس الجمهورية التي اسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 14 يونيو 2020 .
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كما ستسمح هذه العملية حسب الوزارة، ببناء قاعدة معطيات حول هذا المورد و من ثمة تحكم أفضل لفرع اللحوم الحمراء وتموين مستديم للسوق الوطنية.
وسيتم الاحصاء الجديد وفق مقاربة مقياسية أوصت بها المنظمة العالمية للزراعة حسب معيار Soft (سوفت ) من خلال استعمال مقياس قاعدي يسمى "سوفت" ومقاييس موضوعاتية.
ويعتبر الاحصاء العام Soft معيار اساسي يستعمل فيه استبيان مبسط يتضمن المعطيات الهيكلية لقطاع الفلاحة مع احصاء مفصل لجميع المستثمرات الفلاحية و تربية المواشي.
وستشرف على المتابعة التقنية و العملياتية للاحصاء لجان يتم تنصيبها على مستوى جميع الولايات حيث ستضم تلك اللجان جميع الهياكل التابعة للقطاع ويرأسها مدراء المصالح الفلاحية.