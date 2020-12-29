الدفع الإلكتروني عبر المنصة النقدية لبريد الجزائر : معدل نمو ب406 بالمائة في 2020

الجزائر- افادت وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية, في بيان لها يوم الثلاثاء, ان مؤشرات الدفع الإلكتروني عبر المنصة النقدية لبريد الجزائر عرفت تحسنا محسوسا خلال 2020 ، حيث نمت بمعدل 406 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

و جاء في البيان أن إجمالي عدد عمليات الدفع على الخط عبر المنصة النقدية لبريد الجزائر, خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر من السنة الجارية, "بلغ 3.396.787 عملية، بمعدل نمو يقدر بـ 406 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية".

و أوضحت الوزارة ان هذا العدد يمثل 09ر85 بالمائة من مجموع العمليات الإجمالية المسجلة في الجزائر خلال نفس الفترة، و التي بلغت 3.991.913 عملية.

و في السياق ذاته، قالت الوزارة أن إجمالي المبالغ المالية المترتبة عن العمليات المنفذة عبر المنصة النقدية لبريد الجزائر بلغ ما يفوق 7ر2 مليار دينار جزائري، بمعدل نمو يتجاوز 155 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، و هو ما

يمثل 75ر57 بالمائة من المبالغ المالية الإجمالية لعمليات الدفع الإلكتروني الإجمالية في الجزائر خلال نفس الفترة.

اقرأ أيضا : تثمين دور مؤسسات ناشئة ابتكرت بديلا لأجهزة الدفع الالكتروني الكلاسيكية

و اشارت الى ان هذه الارقام تأتي وفقا لإحصائيات مؤشرات الدفع الإلكتروني الصادرة عن تجمع النقد الآلي GIE MONETIQUE و هي الجهة المخولة بالإشراف على مراقبة و تسيير عمليات الدفع الآلي، و كذا الأرقام المرصودة لدى مؤسسة بريد الجزائر.

من جهة أخرى، افادت الوزارة بان العمليات المنفذة في قطاع الاتصالات لوحده (إتصالات الجزائر، موبيليس، جيزي و أوريدو) تشكل نسبة 55ر91 بالمائة ، ما يعادل 3.654.949 عملية.

و حسب المصدر ذاته فان هذه العمليات تمثلت في خدمات شحن الرصيد و دفع فواتير الهاتف و اشتراكات الإنترنت.

من جانب آخر، بلغ إجمالي عدد عمليات الدفع المسجلة عن طريق نهائي الدفع الإلكتروني (TPE) لبريد الجزائر منذ مطلع سنة 2020 إلى غاية شهر نوفمبر من نفس السنة187.482 عملية بمعدل نمو يقدر بـ 720 بالمائة مقارنة بسنة 2019, حسب نفس المصدر.