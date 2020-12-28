أكثر من 190500 مؤسسة تحوز على رقم التعريف إحصائي في 2019

وأوضح المصدر أن عدد المؤسسات المسجلة في السجل الوطني للشركات والمؤسسات قد عرف ارتفاعا بأكثر من 10.000 وحدة في سنة 2019 مقارنة بسنة 2018، أي بزيادة نسبتها 61ر5 بالمائة.
وتشير معطيات الديوان إلى أن عدد الأشخاص المعنويين الحائزين على رقم التعريف الاحصائي قد عرف ارتفاعا بنسبة 55ر6 بالمائة أي + 4.278 مؤسسة في عام 2019 مقارنة بسنة 2018.
أما فيما يتعلق بالإنشاءات الجديدة، يشير الديوان إلى 9334 مؤسسة التي شكلت موضوع تعريف أولي من قبل الديوان الوطني للإحصائيات في سنة 2019 مقابل 9376 مؤسسة في العام السابق، مسجلة انخفاضا طفيفا بنحو 45ر0 بالمائة.
وسجل الديوان من جانب آخر زيادة طفيفة في إنشاء المؤسسات بنسبة 55ر6 بالمائة أي (263 شركة جديدة) خلال الثلاثي الثاني ومقارنة بالثلاثي الأول من عام 2019.
إقرأ أيضا: الديوان الوطني للإحصائيات يوضع تحت وصاية وزارة الرقمنة
و بالنسبة للتسجيلات في دليل الوكلاء الاقتصاديين والاجتماعيين (الأشخاص المعنويين)، سجل الديوان أنه تم تعريف 4278 مؤسسة لأول مرة بواسطة الديوان الوطني للإحصائيات خلال الثلاثي الثاني، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 39ر15 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من عام 2019.
وأضاف ذات المصدر انه حسب الصفة القانونية، فان عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة كان الأكبر حيث بلغ 4.970 ، أي 25ر53 بالمائة من الرقم الإجمالي للإنشاءات (9.334 مؤسسة)، تليه الشركات ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة ب4040 مؤسسة (28ر43 بالمائة) وأخيراً شركة باسم مشترك ب 195 وحدة، أي 09ر2 بالمائة.
كما تم خلال العام الماضي –يضيف الديوان- شطب 4.506 مؤسسة من السجل التجاري بزيادة 64ر11 بالمائة أي 471 مؤسسة، مشيرا إلى أن مؤسسات البناء هي المعنية أكثر بهذا الشطب.
أما بحسب توزيع الأشخاص المعنويين اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019 بحسب المنطقة، فقد أوضح الديوان أن منطقة الوسط سجلت 103.793 شركة، أي 48ر54 بالمائة من الإجمالي (190529)، تليها منطقة الشرق بـ 47.518 مؤسسة (94ر24 بالمائة)، ومنطقة الغرب 30298 مؤسسة (90ر15 بالمائة)وأخيرا منطقة الجنوب 8920 شركة (68ر4 بالمائة).