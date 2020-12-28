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مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2018

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 15:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2018

الجزائر- صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الاثنين بالجزائر بالأغلبية على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل.

وخلال جلسة التصويت التي حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أنه سيتم تقليص مدة عرض قانون المالية أمام البرلمان الى السنة المرجعية (س-1) بداية من العام 2021، ما يسمح بالتحكم أفضل في النفقات و بشفافية اكبر، تماشيا مع برنامج إصلاح المالية العمومية الذي جاء به برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يثبت إرادة الدولة في إضفاء المزيد من الوضوح في تسيير الميزانية.

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كما كشف الوزير عن بلوغ إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد الوطني ما قيمته 10.913 مليار دج إلى غاية يونيو الماضي وغلق أزيد من 36 حساب تخصيص خاص في 2021.

وأكد الوزير أن الحكومة ستمضي قدما في تجسيد المزيد من الإصلاحات في مجال المالية مع ترشيد النفقات وإضفاء الشفافية اللازمة في تسيير المال العام.

آخر تعديل على الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 15:49
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مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2018
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 15:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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