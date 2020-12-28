الصناعة الصيدلانية: توقيع العديد من القرارات لبعث الانتاج المحلي

الجزائر- وقع وزير الصناعة الصيدلانية, عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد بالأحرف الأولى على العديد من القرارات الوزارية الرامية إلى بعث الانتاج المحلي للأدوية والمنتجات الصيدلانية, حسبما أفاد يوم الأحد بيان للوزارة.

و اوضح البيان "في اطار وضع اطار جديد منظم لتسجيل المنتجات الصيدلانية وبعد اصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية متعلقة بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية, وكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية وكذا مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها, وقع يوم السبت وزير الصناعة الصيدلانية, عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد على ثمانية (08) قرارات".

و يتعلق الأمر بقرار يحدد نموذج استمارة طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية و قرار يحدد عناصر ملف تسجيل الادوية الموجهة للاستعمال في الطب البشري و آخر يتعلق بتعيين رئيس و اعضاء لجنة تسجيل المنتجات الصيدلانية.

كما وقع الوزير على قرار آخر يحدد اجراءات التقييم الوثائقي و/أو التقني لملف التسجيل و قائمة الادوية المعنية اضافة الى قرار يعنى بمهام و تشكيلة و تنظيم و عمل لجنة الخبراء العياديين علاوة على قرار يتعلق بتعيين رئيس و اعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية.

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كما وقع الوزير على قرارين آخرين يتعلق اولهما بتعيين رئيس و أعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للادوية و قرار ثاني يحدد اجراء تحديد سعر الادوية من ذات اللجنة.

و ستسمح هذه القرارات لا سيما المتعلقة منها بتعيين رئيس و اعضاء لجنة تسجيل المنتجات الصيدلانية و لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية و لجنة الخبراء العياديين و اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية ببعث الانتاج المحلي و التسريع في وتيرة معالجة الملفات العالقة لتسجيل و مراقبة الأدوية الجنيسة التي من شأنها خفض فاتورة الاستيراد".

و تكرس هذه القرارات "خلق القيمة المضافة من خلال تحديد نسبة الادماج و ترقية التصدير و الانتاج المحلي".

و في الاخير, اختتم البيان, ستسمح هذه القرارات الوزارية "للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بتسجيل لقاحات كوفيد-19 في اقرب الآجال شأنها في ذلك شأن الوكالات العالمية".