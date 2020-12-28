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فروع المركز الوطني للسجل التجاري مفتوحة بعد ساعات العمل القانونية الى غاية 31 ديسمبر 2020

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 08:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
فروع المركز الوطني للسجل التجاري مفتوحة بعد ساعات العمل القانونية الى غاية 31 ديسمبر 2020

الجزائر- أعلن المركز الوطني للسجل التجاري يوم الأحد عن استمرار فتح شبابيك فروعه المحلية عبر 48 ولاية بصفة استثنائية بعد ساعات العمل القانونية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر الجاري لتمكين المتعاملين من اتمام تعديل سجلاتهم التجارية الى مستخرجات الكترونية.

وحسب بيان نشره المركز على صفحته الرسمية عل موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) فان هذا الاجراء "يأتي من أجل السماح للتجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين لم يتسن لهم بعد تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية بـإدراج الرمز الالكتروني "س.ت.إ" بالقيام بذلك قبل انتهاء الاجل القانوني للإمتثال للسجل التجاري الإلكتروني، و المحدد بتاريخ 31 ديسمبر 2020".

وتم لهذا الغرض -يضيف البيان-  تسخير جميع الوسائل المادية و البشرية حتى يتمكن جميع التجار و المتعاملين الاقتصاديين من تسوية وضعيتهم في أحسن الظروف, و انجاح هذه العملية التي يوليها المركز الوطني للسجل التجاري الأولوية.

وكانت وزارة التجارة قد اكدت في وقت سابق انه و بانقضاء هذه الآجال تصبح مستخرجات السجل التجاري التي لا تحتوي على هذا الرمز الالكتروني غير صالحة و عديمة الأثر.

آخر تعديل على الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 08:32
كلـمات مفتـاحيــة :
فروع المركز الوطني للسجل التجاري مفتوحة بعد ساعات العمل القانونية الى غاية 31 ديسمبر 2020
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 08:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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