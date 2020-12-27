إتفاق بين المربين والمحولين لشراء الحليب الطازج بسعر 50 دينارا للتر

الجزائر - توصل المربون و محولو الحليب، يوم الأحد، بالجزائر العاصمة، إلى اتفاق لشراء الحليب الطازج بسعر 50 دينارا للتر الواحد، حسب ما جاء في بيان لكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين.

وأوضح ذات البيان أن منتجي الحليب و المربون قد توصلوا إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد اليوم الأحد بمقر الكونفدرالية، من اجل الحفاظ على قطعان الأبقار في إطار الإنتاج الوطني للحليب.

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وأضاف المصدر ذاته، إن فرع الحليب لكونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين، يدعو جميع مصانع الحليب إلى "التنسيق لدعم المربي في شراء الحليب الطازج" بسعر 50 دج للتر الواحد.

وقد أعربت كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين –يضيف المصدر- عن استعدادها "لجمع مصنعي الحليب و والمربين والمحولين والموزعين حول تفكير مناجل تطوير قطاع الحليب".