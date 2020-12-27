إتفاق بين المربين والمحولين لشراء الحليب الطازج بسعر 50 دينارا للتر

وأوضح ذات البيان أن منتجي الحليب و المربون قد توصلوا إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد اليوم الأحد بمقر الكونفدرالية، من اجل الحفاظ على قطعان الأبقار في إطار الإنتاج الوطني للحليب.
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وأضاف المصدر ذاته، إن فرع الحليب لكونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين، يدعو جميع مصانع الحليب إلى "التنسيق لدعم المربي في شراء الحليب الطازج" بسعر 50 دج للتر الواحد.
وقد أعربت كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين –يضيف المصدر- عن استعدادها "لجمع مصنعي الحليب و والمربين والمحولين والموزعين حول تفكير مناجل تطوير قطاع الحليب".