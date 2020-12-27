سونلغاز: إبرام اتفاقية تعاون جديدة مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا 

الجزائر - ابرم مجمع سونلغاز والشركة العامة للكهرباء في ليبيا، اليوم الاحد بالجزائر، اتفاقية جديدة لتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال الانتاج والنقل وتوزيع الكهرباء و الغاز، حسبما اكده الرئيس المدير العام لسونلغاز، شاهر بولخراص.

وفي ندوة صحفية على هامش حفل التوقيع بحضور ممثل دبلوماسي للسفارة الليبية بالجزائر، محمد الجليدي، اوضح السيد بولخراص ان هذه الاتفاقية الجديدة جاءت عقب تلك التي ابرمت سالفا بين الشركتين في مجال الانتاج، مبرزا انه تم توسيع هذه الشراكة لتشمل النقل وتوزيع الكهرباء والغاز وكذا الطاقات المتجددة والتكوين.

وأعلن ذات المسؤول انه "بخصوص الطاقة المتجددة، تمتلك سونلغاز خبرة اكتسبتها من المشاريع التي تم انجازها في مجالات الهندسة وصيانة واستغلال محطات توليد الطاقة. سنقوم كذلك بتعزيز التعاون ليشمل التكوين و الخدمات"، مشيرا الى ان الازمة الصحية سمحت لسونلغاز بتقييم امكانياتها لتلبية الحاجيات الوطنية وحاجيات البلدان المجاورة وهذا في اطار تصدير الطاقة و المعرفة".

وحسب السيد بولخراص، تندرج ديناميكية التعاون مع ليبيا في اطار الشراكة رابح-رابح، مضيفا أن الامر يتعلق بعرض كل الفرص المتاحة والمصالح المشتركة للشركتين.

واسرد المتحدث بالقول "سنقوم في الايام المقبلة بإنشاء مجموعة عمل ستنشط في مختلف مجالات التعاون بين البلدين".

إقرأ أيضا: دابير تحفيزية لتمكين المؤسسات الصغيرة من حصص في مشاريع سونلغاز

وأبرز الرئيس المدير العام لسونلغاز ان "مجموعة العمل هذه ستسمح بفتح، على المستوى القريب، مرحلة طارئة وكذا على المستوى المتوسط و البعيد من خلال تعاون مستدام".

ومن جهته، اكد الطرف الثاني الموقع على هذه الاتفاقية وهو رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، وئام العبدلي، ان هذا التعاون يندرج في اطار مواصلة المبادلات التي جرت بين فرق الشركتين بعد تدخل الفريق التقني لسونلغاز شهر اكتوبر الفارط من اجل اصلاح واعادة تشغيل محطة الطاقة الليبية بمنطقة خمس في اقل من 10 ايام.

كما اشاد المسؤول الليبي بدعم سونلغاز لاخوانهم في ليبيا بغية مواجهة العجز الكبير في انتاج الطاقة في ليبيا.

و ذكر المتحدث ان هذا الدعم جاء من خلال المساهمة الفعالة لفرق سونلغاز في تشغيل 500 ميغاواط في الشبكة الليبية عقب اشغال الصيانة، معربا عن شكره للإدارة و لفرق سونلغاز نظير الجهود المبذولة.

==توزيع جوائز على فرق سونلغاز التي تم إرسالها إلى ليبيا في أكتوبر==

وعن سؤال بخصوص ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز عبر التراب الوطني، قال الرئيس المدير العام لسونلغاز أنه تم وضع خطة طوارئ لصالح لهذه المناطق.

وقال في هذا الصدد، إن الإحصائيات الأولية تشير إلى 3700 منطقة ظل عبر جميع أنحاء البلد وحوالي 4000 منطقة تفتقد لربط بالغاز.

إقرأ أيضا: . مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : التوقيع على اتفاقية-إطار بين سونلغاز والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

وأوضح ذات المسؤول أنه في سنة 2020، تم ربط أكثر من 1800 منطقة ظل بشبكة الكهرباء والغاز، مضيفًا أنه حتى قبل بدء هذا البرنامج، "تعهدت سونلغاز بتمويل هذه المشاريع مسبقًا لربط مناطق الظل عبر كامل أنحاء الوطن".

وخلال هذا الحفل، تم تسليم جوائز لفرق سونلغاز التي تم إرسالها إلى ليبيا في أكتوبر الماضي لإصلاح محطة لتوليد الكهرباء في منطقة الخمس.