البنك الوطني الجزائري: اطلاق الصيرفة الاسلامية عبر 4 وكالات جديدة

يتعلق الأمر، حسب ما افاد بيان البنك، بوكالة إيليزي "948ّ "( إيليزي) ، وكالة تمنراست "473ّ" (تمنراست)، وكالة البيض "726ّ"( البيض) و وكالة تندوف "411ّ"(تندوف).
و بإطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية بهذه الولايات الأربعة يكون البنك الوطني الجزائري "قد أوفى بالتزامه بتعميم هذا النشاط عبر كامل التراب الوطني تزامنا مع نهاية سنة 2020"، حسب البيان.
و باحتساب الوكالات الأربعة فان عدد وكالات البنك المسوقة لمنتجات الصيرفة الإسلامية عبر التراب الوطني يرتفع الى63 وكالة، موزعة على 48 ولاية.
و يعني هذا الانجاز -حسب البنك- "تحقيق ضعف الأهداف المسطرة مبدئيا" حيث كان الهدف المرسوم هو إطلاق النشاط ب32 وكالة منتشرة على مستوى 20 ولاية".
و يقترح البنك باقة واسعة من المنتجات المعتمدة من طرف الهيئة الشرعية للبنك والهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والتي تشمل:
الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الاسلامي، حساب التوفير الاسلامي "للقصر "، حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، المرابحة العقارية، المرابحة للتجهيزات، المرابحة للسيارات وكذا إلاجارة.
و يعلم البنك زبائنه أن تفاصيل هاته المنتجات، بالإضافة إلى محاكاة المرابحة و الاجارة متاحة، جميعا على البوابة الإلكترونية المخصصة للصيرفة الاسلامية:
www.financeislamique.bna.dz
من جهة أخرى، يعلم البنك انه يتم نشر كل جديد حول النشاط والوكالات المسوقة له عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .