البنك الوطني الجزائري: اطلاق الصيرفة الاسلامية عبر 4 وكالات جديدة

الجزائر - أعلن البنك الوطني الجزائري، يوم الاحد، عن إطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى اربع وكالات جديدة، مجددا التزامه بتعميم هذا النشاط على جميع ولايات الوطن.

يتعلق الأمر، حسب ما افاد بيان البنك، بوكالة إيليزي "948ّ "( إيليزي) ، وكالة تمنراست "473ّ" (تمنراست)، وكالة البيض "726ّ"( البيض) و وكالة تندوف "411ّ"(تندوف).

و بإطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية بهذه الولايات الأربعة يكون البنك الوطني الجزائري "قد أوفى بالتزامه بتعميم هذا النشاط عبر كامل التراب الوطني تزامنا مع نهاية سنة 2020"، حسب البيان.

و باحتساب الوكالات الأربعة فان عدد وكالات البنك المسوقة لمنتجات الصيرفة الإسلامية عبر التراب الوطني يرتفع الى63 وكالة، موزعة على 48 ولاية.

و يعني هذا الانجاز -حسب البنك- "تحقيق ضعف الأهداف المسطرة مبدئيا" حيث كان الهدف المرسوم هو إطلاق النشاط ب32 وكالة منتشرة على مستوى 20 ولاية".

و يقترح البنك باقة واسعة من المنتجات المعتمدة من طرف الهيئة الشرعية للبنك والهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والتي تشمل:

الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الاسلامي، حساب التوفير الاسلامي "للقصر "، حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، المرابحة العقارية، المرابحة للتجهيزات، المرابحة للسيارات وكذا إلاجارة.

و يعلم البنك زبائنه أن تفاصيل هاته المنتجات، بالإضافة إلى محاكاة المرابحة و الاجارة متاحة، جميعا على البوابة الإلكترونية المخصصة للصيرفة الاسلامية:

www.financeislamique.bna.dz

من جهة أخرى، يعلم البنك انه يتم نشر كل جديد حول النشاط والوكالات المسوقة له عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .