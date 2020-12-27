طاقات متجددة : محافظة الطاقات المتجددة تعتبر حصيلة سنتها الأولى "مشرفة جدا"

الجزائر - أعدت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية حصيلتها بعد عام من إنشائها, واصفة إياها بأنها "مشرفة للغاية", حسب ما أفاد به بيان للمحافظة.

وأوضح ذات البيان الصادر أمس السبت أن المحافظة التي تأسست في نوفمبر 2019 قد حققت هذا المسار بفضل دعم مصالح الوزير الأول التابعة لها.

وأضافت أن هذا الدعم مكن المحافظة من إنهاء جميع الإجراءات الإدارية والعضوية المرتبطة بوضعها كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية بسرعة كبيرة.

وأشار البيان إن من بين إنجازات المحافظة تنصيب وعقد الاجتماع الأول لمجلسه الاستشاري "المشكل من خبراء بارزين ذوي شهرة دولية".

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وشاركت المحافظة في العديد من المؤتمرات الوطنية والدولية, على غرار مؤتمر المناخ 25 حول التغيرات المناخية واجتماعات الحكومة والولاة و مؤتمر الانعاش الاقتصادي.

ونشطت المحافظة مؤتمرات متبوعة بنقاشات حول تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في بلدنا.

وتابع ذات المصدر أن مجلس إدارة المحافظة قد تمكن من عقد اجتماعين, على الرغم من الظرف الخاص للغاية الناجم عن الأزمة الصحية لكوفيد-19, والذي مكن من وضع الهياكل الأساسية اللازمة للسير الحسن للمحافظة (النظام الداخلي وميزانية التسيير وتوظيف الإطارات المسيرة) والسماح لها بشكل كامل بمباشرة مهامها الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك شرعت المحافظة في اعداد تقييم شامل للوضعية في البلاد في هذا المجال, مع العلم أن القطاعين محل الاهتمام ألا وهما الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية كانا يتطوران غالبا بصفة عشوائية ولم يكونا أبدا محل تقييمات موثوقة.

وتابع البيان أن مجموعات العمل القطاعية والمشتركة قد تم تشكيلها بعد تلقي المعلومات المطلوبة ردا على الاستبيانات المرسلة إلى مختلف القطاعات المعنية وتمكنت بعض المجموعات من عقد اجتماعاتها الأولى قبل دخول التقييدات المتعلقة بكوفيد-19 حيز التنفيذ على المستوى الوطني.

بالموازاة مع ذلك, تم الشروع في تفكير واسع على مستوى المحافظة من أجل "استعراض وتحليل أهم التجارب المعروضة في جميع أنحاء العالم" لاستخلاص الدروس التي يمكن أن تساعد محليا في الخطوط العريضة لاستراتيجية متكاملة للانتقال الطاقوي مناسبة للبلد وخصوصياته.

== المساهمة في اعداد التقارير التقييمية السادسة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ==

و من جهة اخرى, يساهم محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية و العضو المنتخب لمكتب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ, نورالدين ياسع في اعداد التقارير التقييمية السادسة للهيئة الحكومية و التي سيتم نشرها بين سنتي 2021 و 2022, حسب ذات البيان, مضيفا انه تم نشر ثلاثة تقارير خاصة ساهم في اعدادها السيد ياسع و هذا خلال سنة 2018 و 2019.

كما يشارك ذات المسؤول في اعداد تقارير حول الطاقات المتجددة و التغيرات المناخية و التنمية المستدامة في القارة الافريقية.

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كما وضعت المحافظة هياكل الاعلام و الاتصال و هي موقع الكتروني و حساب بريد الكتروني و صفحات على موقع فايسبوك و تويتر و لينكد اين.

يذكر ان المحافظة قد نشرت مؤخرا تقريرها السنوي الاول (طبعة 2020) تحت عنوان (الانتقال الطاقوي في الجزائر: دروس و افاق من اجل تطوير سريع للطاقات المتجددة".

و اعتبر العديد من الملاحظين المعنيين بهذا الميدان ان هذا التقرير الاول يمثل "مرجعا و قاعدة عمل" من شأنها المساعدة على تسريع عملية تطوير الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية في بلدنا", يختم البيان.