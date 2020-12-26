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سوناطراك تنفي معلومات حول الغاء شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 17:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
سوناطراك تنفي معلومات حول الغاء شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل

الجزائر - فندت المؤسسة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، يوم السبت في بيان لها ، المعلومات التي تداولتها بعض الجرائد اليومية حول الغاء شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل، مشيرة الى ان ذلك ليس من صلاحياتها.

و جاء في البيان:" تنفي مؤسسة سوناطراك بشكل قاطع المعلومات التي نشرتها بعض الجرائد اليومية في عددها الصادر في 26 ديسمبر2020 و التي مفادها ان سوناطراك تلغي شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل".

و أكد البيان أن "هذه المعلومة خاطئة تماما"، مضيفا  أنه لاعلاقة لسوناطراك بعمليات تسجيل طالبي العمل، حيث تتم هذه العملية على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل عبر الوطن.

و وصفت الشركة الوطنية للمحروقات المقال المعني ب"المضلل تماما"،  اذ ان "كاتبه، فضلاً عن الصحيفة التي تستخدمه، قاما بنشر خبر مفبرك و الترويج لمعلومة كاذبة متعلقة بموضوع شديد الحساسية"، حسب البيان.

و اعتبرت الشركة ان "قواعد الأخلاقيات الصحفية  تقتضي التحقق من دقة هذه المعلومة قبل نشرها، وبالتالي الحصول على المعلومة الصحيحة"، من خلال الاقتراب من مديرية الاتصال لسوناطراك، التي تعتبر الهيئة المخولة الوحيدة للاتصال والاعلام.

و تابعت أنه "دون الخوض في دوافع الصحيفة او كاتب المقال، و بكونهما نشرا معلومات مغلوطة، تحتفظ سوناطراك بحقها في المتابعة القضائية بتهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام حول موضوع حساس".

آخر تعديل على السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 17:20
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سوناطراك تنفي معلومات حول الغاء شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 17:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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