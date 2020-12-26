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شراكة ثلاثية لمرافقة الفاعلين في الفروع الفلاحية الاستراتيجية

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 17:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
شراكة ثلاثية لمرافقة الفاعلين في الفروع الفلاحية الاستراتيجية

الجزائر - أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي (CNMA) في بيان له يوم السبت عن مشروع اتفاقية ثلاثية الأطراف ما بينه و بين المجالس الوطنية المشتركة لمهنيي قطاع الحبوب والبطاطا (CNIF) والمجموعة الميكانيكية (AGM HOLDONG SPA) قصد المشاركة في تطوير القطاع الفلاحي.

و جاء في البيان "اجتمع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي (CNMA)  والمجالس الوطنية المشتركة لمهنيي قطاع الحبوب والبطاطا)CNIF( والمجموعة الميكانيكية AGM HOLDONG SPA يوم الاربعاء 23 ديسمبر 2020 في مقر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بهدف وضع إطار شراكة ثلاثية ومناقشة امكانيات التعاون  المستقبلية.

و سيحكم هذه الشراكة، حسب ذات المصدر "اتفاق بين مختلف الاطراف والجهات الاقتصادية الفاعلة لا سيما في المجالات المتعلقة بتمويل وتوريد المعدات الفلاحية (الجرارات، آلات الحصاد، معدات النقل وما الى ذلك) من أجل تأمين و نجاعة أفضل بحيث يجد كل طرف فائدة تصب مباشرة في اتجاه المصلحة الوطنية.

و يهدف الصندوق من خلال هذه الشراكة الى ربط العلاقات بين المتعاملين في مختلف قطاعات النشاط والمساهمة في تامين إيرادات المنتجين و تقليص فاتورة الاستيراد من أجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي.

وخلال هذا الاجتماع ناقش الفاعلون الاقتصاديون الثلاثة في القطاع الفلاحي مشروع اتفاقية شراكة للمشاركة بشكل ملموس في تطوير القطاع من خلال المرافقة في ادارة المخاطر والوقاية منها وكذا التكوين و خدمات ما بيع البيع، يضيف البيان.

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وسيكون نمط العمل الجديد هذا بين الأطراف الثلاثة مفيدا لجميع المتدخلين لاسيما المنتجين و المحولين و المخزنين و كذا أعضاء المجموعة الميكانيكية الذين سيستفيدون من شبكة 67 صندوق جهوي للتعاون الفلاحي في مجال التغطية التأمينية الملائمة لتأمين دخلهم من خلال التكفل بالمخاطر المرتبطة بأنشطتهم وكذا المسؤوليات المتلازمة وغيرها من التغطيات المتعلقة بأصول الشركاء الاقتصاديين المذكورين سابقا.

كما يتمثل طموح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في المشاركة الفعالة في تنظيم شعب البطاطا والحبوب ضمان دوره الاقتصادي في ادارة المخاطر والدعم التقني للفلاحين في أنشطتهم من خلال تشجيع المنتجين والمحولين على تحسين انتاجهم والتحكم في التقنيات الفلاحية الحديثة في مجال التخزين.

كما يضع الصندوق في خدمة المتدخلين في الشعبة خبرة الخبراء الفلاحيين من خلال الزيارات الدورية والارشاد كجزء من مهامه كشركة تأمين وخبير استشاري جواري ومرافق لعالم الفلاحة.

آخر تعديل على السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 17:19
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شراكة ثلاثية لمرافقة الفاعلين في الفروع الفلاحية الاستراتيجية
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 17:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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