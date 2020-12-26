سكنات عدل: استئناف عملية تحديد مواعيد استقبال المكتتبين لمتابعة ملفاتهم

الجزائر - أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل عن استئناف عملية تحديد مواعيد استقبال المكتتبين قصد متابعة ملفاتها و التي كانت قد توقفت بسبب تسجيل حالات إصابة بوباء كوفيد-19 وسط موظفيها.

و جاء في البيان الذي نشرته الوكالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " تنهي وكالة عدل إلى علم مكتتبيها و قاطني احياء سكنات عدل الكرام ، أنه تم استئناف العملية المتعلقة بتحديد مواعيد الاستقبال و متابعة ملفاتهم".

و بهذه المناسبة، دعت الوكالة الراغبين في ذلك فقط إعادة تثبيت التطبيق عبر هواتفهم المحمولة و يكون ذلك من خلال الدخول الى الرابط " http://mo.aadl.com.dz/RDVAADL " لتحميل التطبيق وبعدها إتباع الخطوات المتبقية المتعلقة بعملية تحديد المواعيد .

كما أشارت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره الى أن "عملية تحديد المواعيد توقفت بسبب تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط موظفيها و عمالها".

و أضافت في هذا الصدد أنه و بالعودة التدريجية لموظفيها بعد تعافيهم من الإصابة بالوباء، " تم استئناف العملية وفق إجراءات وقائية للحد من انتشاره".

و في الاخير ، دعت الجميع الى توخي الحيطة و الحذر مع ضرورة احترام الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

و كانت الوكالة قد أعلنت الخميس الماضي عن الشروع في عملية تسليم مفاتيح السكنات لحصة جديدة لفائدة مكتتبي برنامج 2013 او ما يسمى ب"عدل2 " و ذلك بعدة مواقع على مستوى كل من سيدي عبد الله ( غرب الجزائر العاصمة) و بوينان (البليدة) و الشعيبة (شمال شرق تيبازة).

و يمكن للمكتتبين تحميل اوامر الدفع عبر الموقع الإلكتروني للوكالة .