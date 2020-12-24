Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ربط حوالي 30 في المائة من مناطق الظل بشبكة الكهرباء الوطنية

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 16:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات
ربط حوالي 30 في المائة من مناطق الظل بشبكة الكهرباء الوطنية

الجزائر- أكد وزير الطاقة, عبد المجيد عطار يوم الخميس بالجزائر العاصمة إن ما يقارب 30 في المائة من مناطق الظل في جميع أنحاء الوطن رُبطت بشبكة الكهرباء الوطنية.

وأفاد الوزير خلال ندوة صحفية نشطت على هامش جلسة الاستماع له من قبل أعضاء مجلس الأمة, بأن 30 في المائة من مناطق الظل في الجزائر قد تم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية في أكثر من 15 ألف منطقة أحصيت في جميع أنحاء الوطن.

كما تطرق السيد عطار إلى موضوع أسعار الطاقة, موضحا أن الدولة لا تنوي زيادة أسعار الكهرباء أو الغاز الطبيعي للمواطنين ذوي الاستهلاك المتواضع, وخاصة أولئك الذين يعيشون في بنايات "والذين يشكلون غالبية المستهلكين".

اقرأ أيضا : بلجود يترأس اجتماعا لمتابعة وتيرة التكفل بملف التنمية المحلية ومناطق الظل

وأكد من جانب أخر أنه "يجري التفكير على مستوى السلطات العليا في الدولة في إمكانية زيادة الأسعار بالنسبة للشرائح المهمة من مستهلكي الكهرباء أو الغاز المتجاوزين للعتبات المعقولة".

واستطرد يقول إنه "يمكن أن يدعم ذلك الاستثمارات المستقبلية لشركة سونلغاز, ويشجع من ناحية أخرى هؤلاء المستهلكين على تقليل استهلاكهم للطاقة, ويسمح بالتالي للبلد بالتوجه تدريجياً نحو انتقال طاقوي على مدى السنوات العشر القادمة مع توفير الغاز الطبيعي لفائدة الأجيال القادمة".

آخر تعديل على الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 17:33
كلـمات مفتـاحيــة :
ربط حوالي 30 في المائة من مناطق الظل بشبكة الكهرباء الوطنية
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 16:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.24

معرض لطبق الكسكس بتلمسان

20.12.24

إيطاليا تنفي عزمها فتح قنصلية في الصحراء الغربية المحتلة

20.12.24

بلحيمر يعزي في وفاة الكاتب و الصحفي مولود عاشور

20.12.24

العيادة المتخصصة في جراحة القلب للأطفال ببوإسماعيل "مفخرة" يتوجب تدعيمها

20.12.24

تضامن وطني : بحث تسهيل دمج الأطفال المحرومين من عائلة في الوسط الأسري

20.12.24

محاكمة الإخوة كونيناف : التماس عقوبات من 10 إلى 18 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين

الأكثــر قـراءة

20.12.22

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.22

قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية: صيانة الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي

20.12.21

حرب سيبرانية: الجزائر تملك كافة الوسائل لمجابهة التهديد والرد عليه