ربط حوالي 30 في المائة من مناطق الظل بشبكة الكهرباء الوطنية

الجزائر- أكد وزير الطاقة, عبد المجيد عطار يوم الخميس بالجزائر العاصمة إن ما يقارب 30 في المائة من مناطق الظل في جميع أنحاء الوطن رُبطت بشبكة الكهرباء الوطنية.

وأفاد الوزير خلال ندوة صحفية نشطت على هامش جلسة الاستماع له من قبل أعضاء مجلس الأمة, بأن 30 في المائة من مناطق الظل في الجزائر قد تم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية في أكثر من 15 ألف منطقة أحصيت في جميع أنحاء الوطن.

كما تطرق السيد عطار إلى موضوع أسعار الطاقة, موضحا أن الدولة لا تنوي زيادة أسعار الكهرباء أو الغاز الطبيعي للمواطنين ذوي الاستهلاك المتواضع, وخاصة أولئك الذين يعيشون في بنايات "والذين يشكلون غالبية المستهلكين".

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وأكد من جانب أخر أنه "يجري التفكير على مستوى السلطات العليا في الدولة في إمكانية زيادة الأسعار بالنسبة للشرائح المهمة من مستهلكي الكهرباء أو الغاز المتجاوزين للعتبات المعقولة".

واستطرد يقول إنه "يمكن أن يدعم ذلك الاستثمارات المستقبلية لشركة سونلغاز, ويشجع من ناحية أخرى هؤلاء المستهلكين على تقليل استهلاكهم للطاقة, ويسمح بالتالي للبلد بالتوجه تدريجياً نحو انتقال طاقوي على مدى السنوات العشر القادمة مع توفير الغاز الطبيعي لفائدة الأجيال القادمة".