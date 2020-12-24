انقطاع الكهرباء: سونلغاز أطلقت عدة مشاريع لصيانة الشبكة منذ نهاية 2019

الجزائر- صرح وزير الطاقة, عبد المجيد عطار يوم الخميس أن الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونالغاز) رفعت التجميد منذ نهاية 2019 عن عدة مشاريع لصيانة شبكتها الكهربائية الوطنية.

وقد أكد الوزير أمام أعضاء مجلس الأمة أن سونلغاز تعمل منذ قرابة سنة على انجاز عدة مشاريع لصيانة شبكاتها وتجهيزاتها بعد أن كان عدد من هذه المشاريع مجمدا منذ 2016 حيث قال "ينبغي أن لا ننسي أن جميع المشاريع الوطنية كانت مجمدة منذ 2016 ومنذ رفع هذا التجميد باشرت سونلغاز العديد من المشاريع لاسيما فيما يخص صيانة و تحسين خدماتها".

و ردا على سؤال لعضو مجلس الأمة نور الدين بلطرش (جبهة التحرير الوطني) بخصوص الانقطاعات في الكهرباء المسجلة على مستوى ولاية مستغانم, أوضح السيد عطار أن " أسباب بعض الانقطاعات في الكهرباء تعود لنقص صيانة شبكات النقل الكهربائي و التجهيزات".

وحسب الوزير فان أغلبية الانقطاعات الكهربائية لا تقع مسؤوليتها على سونلغاز.

وفيما يتعلق بهذه الولاية أوضح السيد عطار أنها استفادت من شبكة كهربائية ذات الضغط العالي ب 2505 كلم.

واضافة الى ذلك, تم الشروع خلال السنة الجارية في صيانة 5 كلم من الشبكات وتغيير 13 مركز تحويل على مستوى الولاية.

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كما أشار السيد عطار الى أن نسبة الربط بالكهرباء على مستوى هذه الولاية بلغت 97 بالمئة و58 بالمئة بالنسبة للغاز.

من جهة أخرى, كشف الوزير أن دائرته سجلت 38 طلبا لربط المساحات الفلاحية بالكهرباء على مستوى ولاية مستغانم, معلنا أن 13 منها تم تحقيقه في سنة 2020 فيما يجري حاليا تحقيق 5 طلبات أخرى.

ومن أصل 266 منطقة ظل تم احصائها على مستوى الولاية تم ربط 154 بالشبكة الكهربائية.

وعن سؤال آخر لعضو مجلس الأمة طاهر غازيل (جبهة المستقبل) حول مستوى التوظيف في قطاع الطاقة على مستوى ولاية غرداية والاجراءات المتبعة في هذا المجال, ذكر السيد عطار بأن جهود القطاع العمومي الطاقوي تخص المناطق التي تضم أكبر عدد من المشاريع حسب حاجياتها.

في هذا الصدد قال الوزير "التوظيف لا يتم على اساس حصص ولا على اساس مردودية الحقول بل يستجيب لحاجيات المشاريع الجاري انجازها".

و اضافة الى ذلك, طالب عضو مجلس الأمن بدعم الهيئات الرياضية لولايته من طرف الشركات الطاقوية العمومية.

في هذا السياق, أكد السيد عطار أنه تم التكفل بطلبه المتمثل في دعم القطاعات الرياضية بل و الثقافية أيضا.