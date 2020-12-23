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الحكومة تستمع إلى عرض حول مخطط عمل متعلق بتطوير الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 19:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
الحكومة تستمع إلى عرض حول مخطط عمل متعلق بتطوير الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن

الجزائر- استمعت الحكومة يوم الأربعاء بالجزائر خلال اجتماع , ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد,  إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول مخطط العمل المتعلق بتطوير الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن الوطنية وخدمات الصيانة في موانئ الصيد البحري.

ويندرج مخطط العمل هذا مباشرة ضمن توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أسداها خلال مجلس الوزراء الـمنعقد في 14 جوان 2020, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وتناول هذا المخطط جميع الـمعطيات والآليات التي يجب تنفيذها بما يتماشى مع الأهداف والنتائج المرجوة.

وقد عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية خلال هذا الاجتماع المحاور الرئيسية للمخطط التي ترتكز على تنمية قدرات الإصلاح والصيانة البحرية واستراتيجية جديدة للبناء الكبير ولإصلاح السفن و إنشاء شركة وطنية جديدة متخصصة في هذا الـمجال.

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كما يهدف هذا المخطط الى إطلاق برنامج بناء وإعادة تأهيل سفن الصيد البحري المتكفل بها من طرف ورشات صناعة السفن الخاصة وشبكتها للمناولين على مستوى المؤسسات الصغيرة جدا (TPE) والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(PME) و تحسين وفرة قطع الغيار وضبط وكذا ضبط وتنمية القدرة الوطنية للصناعة المحلية لهذه الأجزاء اضافة الى إدماج أنشطة بناء وإصلاح السفن الكبيرة التابعة للأسطول الوطني والسفن العابرة على مستوى الـمشروع المستقبلي لميناء الوسط الحمدانية (شرشال).

وعقب المناقشة، أكد الوزير الأول على جانب التكوين في مجال الصناعة البحرية وخاصة من خلال توسيع الاختصاصات الـمقدمة على مستوى الجامعات ومراكز التكوين وضرورة إنشاء، عند الاقتضاء، معاهد تكوين جديدة في هذا المجال, يضيف ذات البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 20:38
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الحكومة تستمع إلى عرض حول مخطط عمل متعلق بتطوير الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 19:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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