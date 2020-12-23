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مجلة "الشعب الاقتصادي" : تشريح معمق للواقع الاقتصادي الوطني و الدولي بأقلام الخبراء و المختصين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات

الجزائر - تضمن العدد الاول من المجلة الشهرية "الشعب الاقتصادي" الصادرة عن يومية "الشعب", عدة مواضيع وحوارات مع وزراء ومسؤولي مؤسسات صناعية و مالية الى جانب مساهمات ودراسات تشرح الواقع الاقتصادي الوطني و الدولي.

ومن بين المواضيع التي تضمنها العدد, نجد ملف خاص بموضوع "أمن الجزائر الطاقوي" تحت عنوان "اي بديل للمحروقات ؟" الذي تضمن حوارات حصرية مع وزير الطاقة عبد المجيد عطار و الامين العام ل "اوبك" محمد سنوسي باركيندو و كذلك حوارات مع المدراء العامين لشركات سوناطراك و سونلغاز.

و في هذا الصدد, ابرز المدير العام مسؤول النشر, مصطفى هميسي, في الافتتاحية "ان الجزائر تتوفر على مقدرات طبيعية هائلة و على بدائل متنوعة و منها الخيارات الطاقوية البديلة التي تعد عنصرا هاما في سياق التحول نحو نموذج مستدام و كذا دعم القطاع الفلاحي خاصة الصحراوي منه و تطوير قطاعات نشاط كثيرة تماشيا مع توجيه العناية نحو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة فضلا عن تطوير قطاع الصناعات التحويلية.

و تطرقت المجلة الى اهمية الانتقال الطاقوي في الجزائر الذي اعتبرته - يضيف صاحب المقال - "الدراسات الاقتصادية الاستشرافية انه مسألة حاسمة فرضته التحولات العالمية و المنافسة من مصادر طاقوية جديدة الى جانب تداعيات التلوث المناخي العالمي و كذلك ضرورة التحرر من التبعية الاقتصادية و المالية للمحروقات و تحقيق القطيعة مع معادلة الريع".

كما جاء في هذا العدد ملف خاص بواقع المؤسسات العمومية  في ظل المتغيرات العالمية الاقتصادية و المنافسة "الشرسة" للسوق الموازية.

و في اطار هذا الملف, اجرت المجلة حوار مع الرئيس المدير العام لمجمع "اليك الجزائر" كينان دواجي الذي يشرف على حوالي 15 مؤسسة مثل انيام و ايني و سوناريك المختصة في الصناعة الكهرو منزلية و الالكترونية.

ومن بين المواضيع التي تضمنها ايضا العدد الأول, نجد موضوع حول قطاع المالي و التأمينات و تأثيرات جائحة كورونا على اداء البنوك و شركات التامين من بينها بنك "كناب" التي اطلقت مؤخرا اول وكالة للصيرفة الاسلامية و كذلك مقابلة مع الرئيسة المديرة العامة لشركة "كاش" للتأمينات وداد بلهوشات التي اكدت انه رغم جائحة كورونا حفظت الشركة على حصصها السوقية في تامين المخاطر الكبرى.

وحمل العدد الجديد ايضا مقالات و مساهمات لأساتذة و مختصين تطرقوا على سبيل المثال الى واقع الاقتصادي للقارة الافريقية, المناخ الاستثماري في الجزائر تداعيات موجة ثانية لازمة كورونا على المؤسسات الوطنية.

كما تطرقت المجلة الى موضوع الثقافة من خلال حوار مطول مع وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تحت عنوان " الاقتصاد البنفسجي دعامة حقيقية للتنمية الاقتصادية".

و ابرزت مليكة بن دودة في هذه المناسبة ان الصناعات الثقافية و الابداعية اصبحت تشكل احدى المصادر الهامة في تشكيل الثروة بالنظر الى العائدات المالية المعتبرة لاسيما في الصناعة السينماتوغرافية و السياحة الثقافية و ايضا الى ما توفره من مناصب شغل مباشرة او غير مباشرة.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 18:42
كلـمات مفتـاحيــة :
مجلة "الشعب الاقتصادي" : تشريح معمق للواقع الاقتصادي الوطني و الدولي بأقلام الخبراء و المختصين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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