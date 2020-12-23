كوفيد- 19: مؤسسة ميترو الجزائر تسجل خسارة ب13 مليار دينار

الجزائر- أكد المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، علي أرزقي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن المؤسسة التي يشرف عليها سجلت خسارة تقدر ب 13 مليار دينار، منذ تعليق خدماتها في شهر مارس الفارط, عقب اقرار الحجر الصحي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

و اوضح السيد ارزقي خلال جلسة استماع نظمتها لجنة النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة شعبان لعور، "اننا تأثرنا كثيرا على المستوى المالي، بسبب الوضعية الصحية التي خلفها وباء فيروس كورونا، لأننا متوقفون منذ 22 مارس الاخير، و ان الخسائر قد قدرت ب13 مليار دينار بالنسبة لجميع وسائل النقل (الميترو الترامواي و المصاعد الهوائية)".

كما اكد المسؤول الاول عن مؤسسة ميترو الجزائر، ان الخسائر تخص جميع وسائل النقل، موضحا في هذا الصدد بان مؤسسته المكلفة بتسيير النقل الجماعي (الميترو و الترامواي و المصاعد الهوائية)، في مختلف مدن الوطن، قد توقف نشاطها بشكل مفاجئ، مشيرا الى ان الوسيلة الوحيدة التي استأنفت العمل منذ 17 يونيو الماضي هو الترامواي، لكن بطاقة نقل لا تتعدى 50 % فقط.

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و تابع ذات المسؤول قوله ان "الوضعية المالية حاليا، سجلت عجزا كبيرا"، حيث ان نظام الاستغلال لهذا النوع من النقل، يتطلب صيانة منتظمة حتى في حالة التوقف.

و خلص في الاخير الى التأكيد، "باننا كنا مرغمين على الاستخدام اليومي للعربات خلال هذه الفترة (...)، و قد نتج عن ذلك العديد من الاعباء و النفقات لكن بدون اي مداخيل".