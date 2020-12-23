سكن : وكالة "عدل" تواصل توجيه الاعذارات للشركات المتقاعسة عن الانجاز

وفي هذا الاطار، وجهت الوكالة الوطنية إعذارا أولا للشركة "كونستروب آست" Spa Construb Est، المكلفة بإنجاز 200 سكن بصيغة البيع بالإيجار، بالمركز الحضري عين كرشة بولاية أم البواقي، حسب ما جاء في منشور الوكالة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضحت انها أبلغت الإعذار لشركة الإنجاز، عبر إعلان صدر يوم الأربعاء في الصحافة الوطنية بناء على مختلف محاضر معاينة الورشة، التي "تؤكد تأخر وتيرة الأشغال و إهمال الورشة، إلى جانب نقص الموارد البشرية و المادية و مواد البناء بها".
و أمام هذه الوضعية، طالبت الوكالة، الشركة المذكورة بتنفيذ عدة تعليمات في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
ويتعلق الامر باستئناف الأشغال المتبقي إنجازها و تسريع وتيرة الإنجاز على مستوى الورشة، لاستدراك التأخر المسجّل و تسليم المشروع في أقرب الآجال.
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كما طالبت الشركة بتدعيم الورشة بالوسائل البشرية، العتاد و مواد البناء اللازمة و كذا رفع التحفظات المسجلّة على مستوى الورشة.
من جهة اخرى، افادت الوكالة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القسرية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لاسيما فسخ الصفقة، في حالة عدم التزامها بتنفيذ محتوى الإعذار.
يذكر انه منذ بداية الشهر الجاري، وجهت وكالة "عدل"، عدة إعذارات لشركات إنجاز مشاريع هذه الصيغة المتواجدة عبر عدد من ولايات من الوطن لعدة أسباب تشمل اساسا التأخر و نوعية الأشغال بكل من تيزي وزو و الطارف وسطيف و قسنطينة.
الى جانب الاعذارات، كان المدير العام للوكالة، طارق بلعريبي قد نظم لقاءات مع شركات الإنجاز قصد الدفع بوتيرة سير الأشغال و مراقبة نوعيتها.