سكن : وكالة "عدل" تواصل توجيه الاعذارات للشركات المتقاعسة عن الانجاز

الجزائر - تواصل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" توجيه الاعذارات للشركات المتقاعسة في انجاز المشاريع في مختلف ولايات الوطن، و ذلك قصد دفعها لتحسين النوعية و الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة.

وفي هذا الاطار، وجهت الوكالة الوطنية إعذارا أولا للشركة "كونستروب آست" Spa Construb Est، المكلفة بإنجاز 200 سكن بصيغة البيع بالإيجار، بالمركز الحضري عين كرشة بولاية أم البواقي، حسب ما جاء في منشور الوكالة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت انها أبلغت الإعذار لشركة الإنجاز، عبر إعلان صدر يوم الأربعاء في الصحافة الوطنية بناء على مختلف محاضر معاينة الورشة، التي "تؤكد تأخر وتيرة الأشغال و إهمال الورشة، إلى جانب نقص الموارد البشرية و المادية و مواد البناء بها".

و أمام هذه الوضعية، طالبت الوكالة، الشركة المذكورة بتنفيذ عدة تعليمات في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.

ويتعلق الامر باستئناف الأشغال المتبقي إنجازها و تسريع وتيرة الإنجاز على مستوى الورشة، لاستدراك التأخر المسجّل و تسليم المشروع في أقرب الآجال.

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كما طالبت الشركة بتدعيم الورشة بالوسائل البشرية، العتاد و مواد البناء اللازمة و كذا رفع التحفظات المسجلّة على مستوى الورشة.

من جهة اخرى، افادت الوكالة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القسرية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لاسيما فسخ الصفقة، في حالة عدم التزامها بتنفيذ محتوى الإعذار.