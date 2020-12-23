بيئة/جماعات محلية: مشروع مشترك لتعزيز فرص التشغيل في مجال تسيير النفايات

البليدة: العثور على تائهين بمنطقة الضاية الجبلية و تواصل عملية البحث عن الشخص الثالث -

رابطة الصحفيين والكتاب الصحراوين بأوروبا تستنكر الاعتداء الهمجي المغربي على ناشطات صحراويات -

الجيش الوطني الشعبي يشارك في حملة للتشجير بباتنة -

قد حذرنا في أكثر من مناسبة من الأطماع التوسعية للنظام المغربي -

الكركرات : الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم 43 على التوالي -

كوفيد-19 : تسجيل 434 اصابة جديدة و 367 حالة شفاء و 11 حالة وفاة -

لجنة صحراوية تطالب المنظمات الدولية بالضغط على النظام المغربي للكشف عن مصير المختطفين -

كرة القدم/الجزائر: عدة قضايا على طاولة اجتماع المكتب الفيدرالي يوم الثلاثاء -

تنس/الدورة الدولية بالمنستير : اقصاء الجزائرية إيبو في الدور ربع النهائي -

المغرب : الصحافي عمر الراضي يمثل أمام القضاء بتهمة التجسس -

كرة القدم/المنتخب الجزائري (دون 17 عاما) : مباراتان وديتان أمام السنغال يومي 27 و 29 ديسمبر -

هطول أمطار وتساقط حبات برد على عدد من ولايات وسط وشرق الوطن -

الرابطة المحترفة الأولى/وفاق سطيف : عدم لعب مقابلتي كأس الكونفدرالية أفاد الفريق -

جيش : مواصلة حملة التلقيح ضد الأنفلونزا بالمناطق النائية -

2020: شعب صناعية تسجل انتعاشا نتيجة وباء كورونا -

وهران : التضامن مع الأشخاص بدون مأوى في زمن كورونا -

الذكرى ال 69 لاستقلال ليبيا : السراج يدعو الى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات -

ذكرى استشهاد الشريف بوبغلة: البطل الذي وحد الجزائريين حيا وميتا -

وهران : 2020، سنة تحقيق مكاسب ثقافية مميزة في الواقع والافتراضي -