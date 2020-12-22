حميدو يستعرض مع سفير كوبا بالجزائر سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين

وقد عبر الطرفان عن "اعتزازهما بالعلاقات العريقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين" وشددا على "ضرورة الدفع بها في مجال السياحة والمناعة التقليدية والعمل العائلي".
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على "ضرورة تفعيل برنامج التعاون بين البلدين في المجال السياحي وتحديد جدول عملي لتجسيده والعمل سويا من أجل ترقية العلاقات الجزائرية الكوبية، لاسيما في مجال السياحة العلاجية، الحموية، التاريخية والسياحة الايكولوجية وتشجيع خلق شراكة فعالة بين مختلف المتعاملين السياحيين لكلا البلدين".
كما ابرز أيضا أهمية "فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الصناعة التقليدية، خاصة فيما تعلق بدباغة الجلود والنقش على الخشب".
من جهته، عبر السفير الكوبي عن رغبة بلاده في ترقية علاقات التعاون مع الجزائر، حيث عرض "جملة من المقترحات تقدم بها الطرف الكوبي بهدف توسيع مجالات الشراكة والتعاون وترقية برنامج العمل المشترك في القطاع".
وأكد في ذات السياق على أهمية "خلق ديناميكية وتعزيز التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات في التسيير السياحي والفندقي والسياحة العلاجية والطبية والصناعة التقليدية والتنسيق من أجل تنظيم رحلات استكشافية والمشاركة في التظاهرات المنظمة في كلا البلدين بعد تحسن الوضعية الوبائية".
وفي ختام اللقاء, اتفق الطرفان على "مواصلة الجهود من أجل وضع الآليات الكفيلة للدفع بالعلاقات الثنائية وترقيتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".