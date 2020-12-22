حميدو يستعرض مع سفير كوبا بالجزائر سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين

خبير أوروبي: على الاتحاد الأوروبي ألا يقيم علاقاته مع المغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي -

كرة اليد (تحضيرات): انهزام الجزائر وديا أمام بولونيا (24-26) -

كوفيد-19: تسجيل 410 إصابة جديدة و 376 حالة شفاء و 12 حالة وفاة -

تيبازة: 712 اعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز السنة الجارية -

مهرجان المسرح المحترف بقالمة : تتويج مسرحية نستناو ف الحيط لبرج بوعريريج بالمرتبة الأولى -

تقلبات الطقس بجيجل: إعداد تقرير مفصل حول الخسائر لاتخاذ الإجراءات المناسبة -

قضية انفجار الغاز بالبيض : أحكام ما بين ثلاثة سنوات سجنا نافذة والبراءة لنحو 12 متهما -

كوفيد-19 : 14 ألف مسجد تقام فيها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة -

وفاة أزيد من 2600 شخص في 17788 حادث مرور خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2020 -

الأمين العام السابق لوزارة المجاهدين في ذمة الله -

ضرورة إدراج جوانب الذاكرة الوطنية في منظومتي التعليم والتكوين لتقوية الوحدة الوطنية -

افريقيا الوسطى : عودة التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات العامة و دعوات لضبط النفس -

الصحراء الغربية : جنوب إفريقيا تدعم استئناف العملية السياسية -

استئناف ممارسة الرياضة في الهواء الطلق: ارتياح كبير لدى الاتحاديات المعنية بالقرار -

الصحراء الغربية : الأمم المتحدة لا تزال تعتقد بإمكانية حل النزاع وفقا لقرارات مجلس الأمن -

الحكومة الصحراوية: تمسك مجلس الأمن بالقرارات الدولية إدانة لسياسة الاحتلال المغربي -

بن زيان: إجلاء 770 أستاذا و طالبا جامعيا يزاولون دراستهم بالخارج إلى غاية نوفمبر الفارط -

الديوان الوطني للإحصائيات يوضع تحت وصاية وزارة الرقمنة -

كوفيد-19 : البروفيسور يوسفي يطمئن بخصوص أهمية وفعالية التلقيح -