Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الديوان الوطني للإحصائيات يوضع تحت وصاية وزارة الرقمنة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 13:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
الديوان الوطني للإحصائيات يوضع تحت وصاية وزارة الرقمنة

الجزائر - أسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات بموجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 74.

وحسب المرسوم الذي يحمل رقم 20-366 المؤرخ بتاريخ 8 ديسمبر2020 الموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، فإنه وبناء على المادتين 99-4 و143 منه يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات ويرسم إسناد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير الرقمنة والإحصائيات الذي يمارسها وفق الاحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

ومن جهة أخرى، حدد الوزير الأول عبد العزيز جراد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات في إطار المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرخ في 5 ديسمبر 2020 والصادر في نفس العدد من الجريدة الرسمية.

ويكلف وزير الرقمنة والإحصائيات بموجب هذا المرسوم وفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال الرقمنة وتطوير المعلومة الإحصائية وتنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء ويضمن متابعـة ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويعرض وزير الرقمنة نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة.    

ويكلف الوزير في هذا الإطار بوضع البيئة الملائمة لتنفيذ الحوكمة الالكترونية بالتشاور مع الأطراف الفاعلة وتنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء في اطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن وتنسيق المنظومة الوطنية للإحصاء بأكملها بالاتصال مع جميع فاعليها.

إقرأ أيضا: لديوان الوطني للاحصائيات: النمو الاقتصادي بلغ 8ر0 بالمئة في 2019

كما يشرف الوزير على دراسة مخططات وبرامج تطوير القطاع وتحديدها والسهر على تنفيذها والمبادرة في إطار يقظة دائمة في مجا?ت النشاطات المرتبطة بالقطاع بالدراسات الاستراتيجية التي من شأنها تحديد اختيارات الحكومة في هذه الميادين.

إلى جانب ذلك، من مسؤولية الوزير في هذا الجانب ترقية برامج التكوين في الرقمنة والاحصائيـات واستعمال تكنولوجيات المستقبل مع الدوائر الوزارية المعنية.

كما يعنى الوزير بالمشاركة في تنفيذ الأعمال المتعلقة بإرساء الإدارة الإلكترونية والمشاركة في بروز خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني بغرض ترقية وتطوير التجارة الإلكترونية إلى جانب المشاركة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التصديق الإلكتروني وإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية ?من ا?نظمة

المعلوماتية والمشاركة في وضع إطار تقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية للدولة. كما ينبغي أن يشرف على وضع آليات التمويل الملائمة لتطوير مخططات العمل في مجال الرقمنة وتسهيل الوصول إليها.

وينجز الوزير لحساب الحكومة كل خبرة أو تقييم يندرج في مجال اختصاص الوزارة في ميدان الرقمنة وإعداد تقارير دورية حول تطور مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء يهدف الى تحسينها وعرضها على الحكومة.

ويبادر الوزير في إطار صلاحياته بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي، كما يقـوم بإقامة علاقات تعاون في مجالات اختصاصه على الصعيدين الجهوي والدولي وفقا للقواعد والاجراءات في هذا الشأن ، كما يقدم المساعدة للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 13:56
كلـمات مفتـاحيــة :
الديوان الوطني للإحصائيات يوضع تحت وصاية وزارة الرقمنة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 13:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.22

الصحراء الغربية : الأمم المتحدة " لا تزال تعتقد بإمكانية حل النزاع وفقا " لقرارات مجلس…

20.12.22

الحكومة الصحراوية: تمسك مجلس الأمن بالقرارات الدولية "إدانة" لسياسة الاحتلال المغربي

20.12.22

بن زيان: إجلاء 770 أستاذا و طالبا جامعيا يزاولون دراستهم بالخارج إلى غاية نوفمبر الفارط

20.12.22

الديوان الوطني للإحصائيات يوضع تحت وصاية وزارة الرقمنة

20.12.22

كوفيد-19 : البروفيسور يوسفي يطمئن بخصوص أهمية وفعالية التلقيح 

20.12.22

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: إستعادة هيبة الدولة، حجر الأساس في إرساء دولة القانون

الأكثــر قـراءة

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي

20.12.21

الصحراء الغربية: نواب نمساويون يحذرون من تفاقم الوضع في المنطقة بعد قرار ترامب الأخير

20.12.21

مناطق الظل: ملف في صدارة أولويات الرئيس تبون

20.12.21

الجزائر تطالب باسترجاع أرشيفها "الكامل" من فرنسا ولا يمكن محو الماضي لبناء علاقات متوازنة