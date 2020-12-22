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صناعة صيدلانية: إيداع برامج استيراد المواد الأولية ابتداء من الاربعاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 10:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
صناعة صيدلانية: إيداع برامج استيراد المواد الأولية ابتداء من الاربعاء

الجزائر - كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية يوم الاثنين أنه بإمكان المصنعين المحليين للمواد الصيدلانية والمعدات الطبية إيداع برامج استيراد المواد الاولية لسنة 2021 ابتداء من يوم الاربعاء المقبل.

وجاء جاء في مذكرة إعلامية نشرتها الوزارة على حسابها على الفايسبوك: "ليكن في علم المتعاملين الصيدلانيين المنتجين المحليين للمواد الصيدلانية والمعدات الطبية، أنه طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-272 المؤرخ في 29 سبتمبر 2020 المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية أنه يمكن إيداع البرامج المُحينة لاستيراد المواد الاولية والمدخلات بعنوان 2021 والموجهة للصناعة المحلية ابتداء من يوم الاربعاء 23 ديسمبر 2020".

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وحسب ذات المصدر يمكن إيداع برامج استيراد المواد الاولية والمدخلات الموجهة للإنتاج بعنوان 2021 طوال العام، إلا انه يتعين على المصنعين تسليم برامج الانتاج لسنة 2021 قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020.

وأكدت الوزارة في مذكرتها أنه يتعين على المتعاملين خلال إيداع برامج الاستيراد تحديد الكميات التي ينوون انتاجها من المواد الاولية إضافة إلى ملخص مُحيّن بخصوص الانجازات والمخزون الخاص بكل منتوج   وكذا المواد المنتهية الصلاحية إذا اقتضى الحال.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 10:32
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صناعة صيدلانية: إيداع برامج استيراد المواد الأولية ابتداء من الاربعاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 10:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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