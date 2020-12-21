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العائدات الممكنة من استرجاع وتثمين النفايات المنزلية قد تصل 92 مليار دج سنويا

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 17:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
العائدات الممكنة من استرجاع وتثمين النفايات المنزلية قد تصل 92 مليار دج سنويا

الجزائر- أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير النفايات، كريم ومان يوم الاثنين بالعاصمة ان العائدات الممكنة من استرجاع و تثمين النفايات المنزلية قد تصل إلى 92 مليار دج سنويا.

و أضاف السيد ومان في تصريح لواج بمناسبة انعقاد الطبعة الأولى للصالون الافتراضي حول تسيير النفايات، أن نشاط استرجاع و تثمين النفايات المنزلية قد يخلق مناصب عمل عديدة على غرار تثمين نفايات البلاستيك و خاصة قارورات المشروبات الغازية و المياه المعدنية.

و أوضح في ذات السياق أن النفايات المتعلقة ب قارورات المشروبات الغازية و المياه المعدنية التي تمثل 4 بالمائة من إجمالي النفايات المنزلية تصل كميتها إلى 470 الف طن سنويا مضيفا ان تثمين هذا النوع من البلاستيك قد يؤدي إلى خلق 7600 منصب شغل مباشر سنويا. 

اقرأ أيضا :  بيئة: تنظيم الطبعة الأولى من الصالون الافتراضي حول تسيير النفايات يوم الاثنين

أما بخصوص حظيرة منشآت لاسترجاع و رسكلة النفايات غير الخطرة فقد بلغ عددها سنة 2019 ما يعادل 444 منشأة فيما بلغ عدد المتعاملين في هذا المجال 4080 متعامل في نفس السنة، حسبما جاء في وثيقة من ذات الوكالة.

 

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العائدات الممكنة من استرجاع وتثمين النفايات المنزلية قد تصل 92 مليار دج سنويا
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 17:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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