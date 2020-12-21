نصوص تنظيمية قيد الإنهاء لإدماج حاملي المشاريع في مجال تسيير النفايات

الجزائر - أعلنت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان قطاعها يعمل حاليا على وضع الصيغة النهائية للنصوص التنظيمية لتسهيل إدماج الشباب من حاملي المشاريع و أصحاب المؤسسات الناشئة في مجال تسيير النفايات و تثمينها و إعادة تدويرها.

و اوضحت السيدة بن حراث في كلمة لها بمناسبة افتتاح الطبعة الأولى للصالون الافتراضي الجزائري الأول الجاري من 21 الى 23 ديسمبر الجاري حول تسيير النفايات ان الاقتصاد الدائري يعتبر إحدى ركائز استراتيجية القطاع و أن الشباب الحامل للمشاريع و كذا اصحاب المؤسسات الناشئة سيكون لهم دورا مهما في تجسيدها خاصة في مجال تسيير النفايات و تثمينها و إعادة تدويرها.

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و أبرزت في سياق متصل ان الأزمة الصحية العالمية كوفيد-19 و التي مست الجزائر أدت إلى زيادة مستمرة في النفايات المنزلية نتيجة الاستخدام المكثف لمعدات الوقاية الفردية بالإضافة للاستِهلاك غير عقلاني في فترة الحجر الصحي.

وأضافت أنه نتيجة لذلك أصبح تسيير النفايات وجمعها ومعالجتها في غاية الصعوبة مبرزة انه وجب لمجابهة هذا المشكل "إشراك كل الفاعلين على مستوى القطاعات الوزارية و المتعاملين الاقتصاديين و المؤسسات و الجماعات المحلية و كذا المواطنين".

أما بخصوص الطبعة الأولى للصالون الافتراضي الجزائري حول النفايات، فقد أكدت الوزيرة انه سيكون فرصة لفتح الحوار بين مختلف المتعاملين و التعرف على الممارسات الخاصة بكل الفاعلين في مجال تسيير النفايات.

وثمنت في ذات الاطار مشاركة الحركة الجمعوية في هذه التظاهرة و الذي اعتبرتها شريكا فعالا من أجل غَرسِ روح المواطنة البيئية.