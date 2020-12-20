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تجارة : ورقة طريق للتكفل بانشغالات مصدري الإسمنت

  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 18:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
تجارة : ورقة طريق للتكفل بانشغالات مصدري الإسمنت

الجزائر - تم يوم الأحد بالجزائر بلورة ورقة طريق قصد التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال انتاج وتصدير مادة الاسمنت, حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة.

و جاء في البيان أن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, السيد عيسى, أشرف يوم الأحد على عقد اجتماع تنسيقي مع المجمعات الوطنية التي تنشط في مجال انتاج وتصدير مادة الاسمنت.

و خصص الاجتماع, حسب نفس المصدر, لدراسة مختلف العوائق التي تواجه المصدرين خاصة فيما يتعلق باللوجستيك والعراقيل على مستوى الموانئ، وكذا إشكالية النقل البري نحو دول الجوار، والمرور عبر المراكز الحدودية بالإضافة إلى المرافقة والإجراءات التحفيزية الممنوحة من طرف الحكومة للمؤسسات المصدرة.

وقد خلص الاجتماع, يضيف البيان, إلى بلورة ورقة طريق قصد التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في أقرب وقت.

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يذكر ان وزارة التجارة شرعت في عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية مع ممثلي مختلف شعب الإنتاج الوطني و هذا تجسيدا للتوصيات التي تضمنها برنامج الحكومة المتعلق بالإنعاش الاقتصادي خاصة فيما تعلق بترقية وتنويع الصادرات خارج المحروقات وقصد التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف المؤسسات المصدرة وتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجتها.

آخر تعديل على الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 18:56
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تجارة : ورقة طريق للتكفل بانشغالات مصدري الإسمنت
  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 18:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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