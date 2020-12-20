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جراد يلح على ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية

  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 14:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
جراد يلح على ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية

المدية– أبرز الوزير الأول عبد العزيز جراد, يوم الأحد بالمدية, "ضرورة" دعم قطاع الصناعات الغذائية, بهدف "فتح آفاق جديدة للفلاحين".

وأكد جراد في تصريح له, خلال زيارته لمستثمرات فلاحية متخصصة في الأشجار المثمرة ب"عين الملح" ببلدية واد براهيم, شرق الولاية, على "ضرورة إقامة صناعة غذائية وفتح آفاق جديدة للفلاحين", ملحا على "وجوب التحرر من منطق الريع والاستغلال الأمثل لقدراتنا الفلاحية", كما أضاف.

وتم خلق هذه المستثمرات الفلاحية في إطار مشروع استثماري خاص بالشراكة مع مسيري المستثمرة الفلاحية الجماعية بهدف إعادة الاعتبار لأملاك الدولة وتشجيع الإنتاج الفلاحي.

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ويعد القطاع بولاية المدية 71 مشروعا استثماريا تم انجازها في إطار الشراكة بين الخواص والمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية, التي تضم أكثر من 110 مستثمر, وذلك بغلاف استثماري بقيمة 3ر1 مليار دج.

وتتوقع مديرية المصالح الفلاحية بالمدية تحقيق هذه الاستثمارات لإنتاج يناهز ال 20 ألف طنا من الفواكه, لاسيما التفاح والكرز والبرقوق.

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جراد يلح على ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية
  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 14:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

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