أوابك: إجمالي استثمارات الجزائر سيبلغ أكثر من 43 مليار دولار ما بين 2020-2024

الجزائر - سيبلغ إجمالي استثمارات الجزائر المتوقعة في مجال الطاقة خلال الفترة الممتدة من 2020 الى 2024، 1ر43 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة السادسة في ترتيب الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك)، حسب ما أوردته هذه المنظمة في دراسة حول الانعكاسات الاولية لجائحة كوفيد-19 على الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة.

وجاء في الدراسة التي نشرتها المنظمة على موقعها الالكتروني مستندة على بيانات الشركة العربية للاستثمارات البتروكيماوية (أبيكورب) إلى" أن إجمالي الاستثمارات في مشاريع الطاقة في الدول الاعضاء في منظمة اوابك خلال الفترة 2020-2024، سيبلغ 592 مليار دولار. وستبلغ الاستثمارات الملتزم بها في هذه الدول 246.5 مليار دولار بينما ستبلغ الاستثمارات المخطط لها 344.9 مليار دولار".

وأوضحت المنظمة ان الدول الاعضاء تأثرت شأنها شأن جميع الدول في العالم بجائحة كوفيد-19 التي تركت" بصمة عميقة ستمتد لفترة طويلة في جميع مناحي الحياة، و منها قطاع الطاقة" مضيفة أن هذه الجائحة ستلقي بظلالها "السلبية" على استثمارات الطاقة في العالم و منها الدول الاعضاء.

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ومن حيث توزيع حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة في الدول الاعضاء، أوضحت اوابك في دراستها ان السعودية تعتبر اكبر مستثمر في الطاقة، إذ سيبلغ اجمالي استثماراتها في هذا المجال خلال الفترة 2020-2024، ب8ر129 مليار دولار منها 1ر55 مليار دولار في المشاريع الملتزم بها و 7ر74 مليار دولار في المشاريع المخطط لها.

و تأتي الإمارات العربية في المرتبة الثانية باستثمارات إجمالية تبلغ 5ر117 مليار دولار منها 9ر50 مليار دولار في المشاريع الملتزم بها و 6ر66 مليار دولار في المشاريع المخطط لها.

و جاءت مصر في المرتبة الثالثة باستثمارات تبلغ 2ر100 مليار دولار ، ثم العراق ب 2ر93 مليار دولار و قطر ب 8ر43 مليار دولار و الجزائر ب 1ر43 مليار دولار ثم الكويت ( 40.2 مليار دولار)، البحرين ( 11.1 مليار دولار ) و ليبيا (9.7 مليار دولار) و تونس ب 3.4 مليار دولار .

و فيما يخص الاستثمارات حسب قطاعات الطاقة فتشير المنظمة الى ان صناعة النفط تأتي في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ 189 مليار دولار، أي 9ر31 بالمائة من إجمالي استثمارات الطاقة في دول اوابك.

و يأتي قطاع الكهرباء في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2ر185 مليار دولار، ثم صناعة الغاز باستثمارات تبلغ 7ر137 مليار دولار، و بعدها الصناعة الكيميائية باستثمارات تبلغ 7ر78 مليار دولار.

و ضمن صناعة النفط، يأتي العراق في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ 6ر59 مليار دولار ، ثم الإمارات( 7ر45 مليار دولار) تليها السعودية (3ر31 مليار دولار) ثم الجزائر(8ر15 مليار دولار) تتبعها قطر ( 6ر10 مليار دولار).

اما من ناحية الاستثمارات في قطاع الكهرباء ، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى (41.1 دولار) ثم الإمارات (40.8 مليار دولار) و مصر (38. 8 مليار دولار) و الكويت ( 20.7 مليار دولار) لتليها الجزائر ب 17.8 مليار دولار و العراق ب 14 مليار دولار.

من جهة اخرى، اوضحت منظمة اوابك الى ان التقرير الاخير الصادر عن الشركة العربية للاستثمارات "حول توقعات استثمارات الغاز المنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للفترة 2020-2024 "يشير الى ان الاستثمارات المقررة في قطاع الغاز في المنطقة شهدت استقرارا في 2020 مقارنة ب 2019 .

وسجل هذا الاستقرار، حسب المصدر ذاته، بالرغم من التراجع الحاد الذي شهده الطلب العالمي على الغاز مسجلا انخفاضا بنسبة تخطت 4 بالمائة على اساس سنوي و ذلك بعكس ما شهده في 2019 الذي كان عاما قياسيا من حيث قرارات الاستثمارات النهائية لمشاريع الغاز الطبيعي المسال.

و يعزى هذا الانخفاض، حسب التقرير ذاته، الى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي والآثار الناجمة عن عملية تصحيح الاسعار ودخول مشاريع الطاقة النووية حيز التشغيل و تنامي حجم الطاقة المتجددة.

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كما أشار التقرير الى أنه من المتوقع أن تسبب جائحة كورونا في انخفاض معدل النمو السنوي في الطلب العالمي على الغاز خلال 2020-2024 الى نحو 5ر1 بالمائة و ذلك بالمقارنة مع توقعات النمو قبل الجائحة و الاي قدرت ب حينها بنحو 8ر1 بالمائة.

و أوضحت المنظمة أنه بالرغم من هذا التراجع العالمي فقد حافظت استثمارات الغاز الملتزم بها في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا على استقرارها في 2020 مقارنة ب 2019 في حين زادت الاستثمارات المخطط لها بنسبة 29 بالمائة لتصل 126 مليار دولار.