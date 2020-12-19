بطاطا : واردات البذور تنخفض بأكثر من 50 بالمائة

الجزائر - سجلت عمليات إستيراد بذور البطاطا انخفاضا بأكثر 50 بالمائة خلال الحملة الجارية مقارنة بالحملة السابقة، و ذلك وفقا للأهداف المسطرة في اطار ورقة طريق القطاع، حسبما افاد به يوم السبت بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وتشير المعطيات الاولية الى ان تراخيص استيراد هذه المادة التي اصدرتها مصالح مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية للوزارة للموسم الجاري شملت كمية اجمالية تقدر ب 45.277 طن مقابل 000 .99 طن خلال الموسم الفارط، حسب البيان الذي اكد بان هذه الواردات تخص الاصناف غير المنتجة محليا.

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وقدرت كميات البذور المستوردة منذ بداية عملية ادخال الشحنات المرخص لها منذ 15 نوفمبر 2020 حوالي 19.909 طن مقابل 50 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي و67 ألف طن خلال 2018 -2019 .

وسمح هذا الانخفاض من الواردات بكسب ربح قيمته 2ر15 مليون يورو خلال بداية الموسم الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2019 -2020 و74 ر23 مليون يورو مقارنة بموسم 2018 -2019 .

وعلق بيان الوزارة على ذلك بالقول أن شعبة البطاطا تواصل تسجيل نتائج فعالة سواء فيما يخص الانتاج أو تكثيف البذور مذكرا بان البذور المنتجة محليا اصبحت تغطي احتياجات انتاج البطاطا الموجهة للاستهلاك بنسبة تزيد عن 80 بالمائة.