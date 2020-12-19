حقول الذهب بالجنوب الكبير: ضمان تغطية شبكية في 170 منطقة إستغلال

الجزائر - عقد يوم السبت بالجزائر اجتماعا تشاوريا بين قطاعات الاتصالات السلكية و اللاسلكية و المناجم و المؤسسات الصغيرة بغية ايجاد السبل و الوسائل الكفيلة بضمان تغطية شبكية (هاتف وانترنيت ونظام تحديد الموضع "جي.بي.آس") على مستوى 170 منطقة لاستغلال الذهب بالطرق التقليدية بالجنوب الجزائري الكبير.

و قد ترأس الاجتماع كل من وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية ابراهيم بومزار و وزير المناجم محمد عرقاب و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة نسيم ضيافات بحضور اطارات مؤسسات تابعة لمختلف القطاعات.

و في تصريح لوأج، أكد السيد بومزار أن الاجتماع يهدف الى عرض حلول تقنية تسمح بتغطية شبكية مثلى على مستوى حقول استغلال الذهب بالمناطق المعزولة بالجنوب الكبير.

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ويتعلق الأمر بتغطية بالشبكة لـ 178 حقل استغلال الذهب لفائدة مؤسسات صغيرة متواجدة أساسا بولايتي ايليزي و تمنراست.

و قال الوزير "عرضنا مختلف الحلول التقنية للتغطية الشبكية مثل تلك المستعملة لتكنولوجيات الهيرتز و الراديو والساتل (من خلال القمر الاصطناعي الجزائري الخاص بالاتصالات السلكية و اللاسلكية ألكومسات-1) مضيفا أنه تم كذلك تقديم حلول خاصة بالتحديد الجغرافي و تسيير التدفق الهاتف".

و من جهته، أشار وزير المناجم أن التغطية الشبكية بهذه المناطق ترمي الى انجاح عملية بعث نشاط مناجم الذهب بالجنوب الكبير بغية رفع الانتاج الوطني من هذه الثروة".

و أضاف "نحن في مرحلة استكمال عملية انعاش النشاط التقليدي لاستغلال الذهب التي انطلقت منذ بضعة أسابيع بإنشاء مؤسسات صغيرة خاصة بمجال الاستغلال المنجمي التقليدي".

في نفس الصدد، أوضح الوزير أن التعاون مع قطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية يهدف الى مرافقتنا في عمليات أخرى خاصة بالاستغلال المنجمي بحيث ذكر في هذا الصدد ب "التوقيع الخميس الماضي على 26 مشروع في الهضاب العليا و الجنوب الكبير من أجل استكشاف المعادن أساسا وهي عملية تشرك باحثين في المجال المنجمي عبر 17 ولاية من الوطن".

وكانت وزارة المناجم قد قامت، بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة،بإعداد دفتر أعباء يغطي هذه العملية و يتكفل بوضع اللبنات و القواعد التي تسمح باستحداث هذه المؤسسات الصغيرة التي يتلقى فيها الشباب و الحرفيون تكوينا في هذا المجال.

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و من جهته، صرح الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات الصغيرة أن الغاية من التغطية الشبكية لحقول الذهب هذه هي "ضمان الأمن للمقاولين الشباب من خلال نتشر شبكات الهاتف النقال والانترنيت و التحديد الجغرافي إضافة إلى مكافحة الاستغلال الفوضوي لهذه الثروة المنجمية".

واسترسل قائلا "هناك نشاطات غير مشروعة في مجال هذا المعدن والتي تتسبب في اتلاف هذه الموارد و الإضرار بالبيئة" موضحا أن العملية "تهدف الى تشجيع الشباب على الاستثمار في هذا المجال في اطار تنظيمي و منظم و شفاف".