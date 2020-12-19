قرار وزاري مشترك يحدد مدونة الايرادات والنفـقات لحساب التخصيص الخاص بـ"الصندوق الوطني لتأهيل المـؤسـسات الصغـيرة والمتوسـطة"

الجزائر - صدر القرار الوزاري المشترك بين وزارة الصناعة و وزارة المالية المحدد لمدونة الإيرادات والنفـقات لحساب التخصيص الخاص ب"الصـندوق الوطـني لـتأهيل المـؤسـسات الصغـيرة والمتـوسـطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية" في الجريدة الرسمية رقم 73.

و يهدف هذا القرار الذي "تم بتاريخ 10 أكتوبر 2020 و الذي يعدل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ديسمبر 2016 إلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توسيع أسواقها ودعم صادراتها" .

كما يهدف إلى دعم إنشاء شبكات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الخبرة والاستشارة لفائدة هذه المؤسسات فضلا عن دعمها باستعـمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و كذا في مجال عمليات نقل الملكية و الدمج والحيازة.

و وضع القرار علاوة على ذلك نظام معلومات حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع منح إعانات ومساعدات مادية للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم ايضا صدور قرار وزاري مشترك ثاني ما بين الوزارتين في ذات العدد من الجريدة الرسمية و المؤرخ في 10 أكتوبر 2020 المعدل و المتمم للقرار الوزاري المؤرخ في 16 فبراير 2017 يحـدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها.

و ينص القرار على أن الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل على تمويل عملـيات دعــم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وذلك بعنوان: تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسيتها.

وفي هذا الإطار يمول الصندوق عمليات الدعم المادي واللامادي الموجهة للمستفيدين من هذه البرامج و ترقية ثقافة المقاولاتية، لاسيما مرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإرشادهم وتوجيههم.