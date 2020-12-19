كوفيد-19 : وزارة التجارة تواصل متابعة تنفيذ الإجراءات الرقابية والوقائية الخاصة بالقطاع

الجزائر- تواصل مصالح وزارة التجارة متابعة مدى تنفيذ الإجراءات الرقابية والوقائية الخاصة بالقطاع وذلك بغية الحد من تفشي وباء كوفيد-19، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان اجتماعا تنسيقيا تم تنظيمه أول أمس مع الاطارات المركزية للقطاع وحضره الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي, حيث تم تدارس و تقييم مدى تنفيذ الإجراءات الرقابية والوقائية لتفشي وباء فيروس كورونا فيما يخص قطاع التجارة ".

من جهة اخرى، ناقش الوزير خلال ذات اللقاء حصيلة نشاطات وإنجازات القطاع لسنة 2020 .

تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول, عبد العزيز جراد, قد قرر الاربعاء المنصرم تمديد فترة نشاط بعض الأنشطة التجارية, في 34 ولاية المعنية بإجراء الحجز الجزئي المنزلي من الثالثة زوالا كما كان معمولا به طيلة 15 يوما الماضية, الى الساعة السابعة مساء.

و بموجب هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ اول امس الخميس و سيستمر طيلة أسبوعين، فإن عدة نشاطات ملزمة بتوقيف جميع نشاطاتها على السابعة مساء.

و يتعلق الامر بتجارة الأجهزة الكهرو-منزلية و تجارة الأدوات المنزلية والديكورات و تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث و تجارة اللوازم الرياضية و التجارة في الألعاب واللعب و أماكن تمركز الأنشطة التجارية و قاعات الحلاقة للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات.

اما بالنسبة للمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع فيتعين عليها أن تقتصر أنشطتها على البيع المحمول فقط كما يتوجب عليها الغلق ابتداء من الساعة السابعة مساء حسب بيان مصالح الوزير الأول.