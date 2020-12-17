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الجزائر-روسيا: انعقاد الدورة ال10 للجنة المختلطة بحر سنة 2021 بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 18:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
الجزائر-روسيا: انعقاد الدورة ال10 للجنة المختلطة بحر سنة 2021 بالجزائر العاصمة

الجزائر - كشف بيان لوزارة المالية اليوم الخميس أن الدورة ال10 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية ستنعقد بناء على اتفاق بين الطرفين خلال السنة القادمة (2021) بالجزائر العاصمة.

وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار تم اتخاذه خلال المحادثات التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ما بين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ووزير الفلاحة الروسي دمتري باتروشيف بصفتهما رئيسي اللجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني مناصفة.

وأوضح البيان أنه " تم التوصل الى اتفاق مشترك حول برمجة أشغال هذه اللجنة المختلطة بالجزائر بحر سنة 2021 بما أن الدورة الأخيرة أجريت بجمهورية روسيا في فبراير 2019 ".

وخلال هذا اللقاء استعرض الوزيران مدى تنفيذ التوصيات المتضمنة في محضر الدورة ال9 للجنة ذاتها التي جرت أشغالها من 28 الى 30 يناير 2019 و السبل والوسائل الواجب اعتمادها من أجل تطوير التعاون الثنائي متعدد القطاعات وإعطاءه دفعا جديدا.

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من جهة أخرى أشارت وزارة المالية الى أنه تم أيضا التطرق الى جوانب أخرى من التعاون في مجالات المالية والفلاحة والصحة وصناعة السيارات.

وحسب ذات المصدر فان " وباء كوفيد-19 الذي مس كوكب الأرض شكل أيضا محور المحادثات بين الوزيرين لاسيما الاجراءات التي اتخذتها كلا البلدان لاحتواء نتائجه و تخفيف انعكاساته على السكان و الاقتصاد".

يذكر أن المحضر الموقع عليه خلال الدورة ال9 للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية شمل عدة توصيات متعددة القطاعات تتعلق بالتنمية وتعزيز التعاون الثنائي.

وتم في هذا الإطار دعوة اللجنتين القطاعيتين الى الاجتماع بشكل أكثر لبحث فرص التعاون الذي يعود بالمنفعة على البلدين.

 

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الجزائر-روسيا: انعقاد الدورة ال10 للجنة المختلطة بحر سنة 2021 بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 18:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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