الحكومة تستمع إلى عرض حول التسهيلات الإدارية للانعاش الاقتصادي

الجزائر - استمعت الحكومة يوم الأربعاء بالجزائر خلال اجتماع , ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد, إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية, بصفته منسق فوج العمل الوزاري الـمشترك الـمتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي.

و يندرج هذا العرض في إطار أشغال فوج العمل الوزاري الـمشترك الـمكلف بمتابعة مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية والذي يشمل أعمال قطاعية قصيرة ومتوسطة الـمدى, تسمح بتسهيلات إدارية لفائدة الأعوان الاقتصاديين, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و يتضمن البرنامج عدة محاور تتمحور خصوصا حول تبسيط إجراءات إنشاء الـمؤسسات ومرافقتها, رقمنة إجراءات الحصول على الوثائق الإدارية, تعزيز التنسيق بين القطاعات وتسريع الربط البيني بين الـمنصات القطاعية, اعتماد وتنفيذ ميثاق استقبال مستخدمي الـمرفق العام, تنشيط التواصل الـمؤسساتي فيما يتعلق بالإجراءات التسهيلية.

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كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية بخصوص إتمام مشروعين, ويتعلق الأمر بأشغال اجتناب الطريق السريع لـمدينة شرشال, وكذا الطريق الوطني رقم 09 لتهيئة مضايق خراطة كما درست الحكومة الاحتياجات الـمالية اللازمة لإتمام هذين الـمشروعين التي أصبح دخولهما حيز الخدمة وشيكا.