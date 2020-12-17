فلاحة : تعديل مرسوم إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

و خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 96ـ87 الـمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
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و يهدف مشروع هذا النص إلى تعديل عدة مواد من هذا الـمرسوم "لتمكين الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أداء مهامه على أكمل وجه، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة استغلال الأراضي الفلاحية، وكذا التغييرات العقارية التي أجريت على الأراضي الفلاحية.", يضيف البيان.