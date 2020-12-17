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فلاحة : تعديل مرسوم إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 09:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
فلاحة : تعديل مرسوم إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

الجزائر- قدم وزير الفلاحة و التنمية الريفية, عبد الحميد حمداني, يوم الأربعاء, أمام الحكومة, مشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم الـمرسوم التنفيذي الـمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 96ـ87 الـمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

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و يهدف مشروع هذا النص إلى تعديل عدة مواد من هذا الـمرسوم "لتمكين الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أداء مهامه على أكمل وجه، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة استغلال الأراضي الفلاحية، وكذا التغييرات العقارية التي أجريت على الأراضي الفلاحية.", يضيف البيان.

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فلاحة : تعديل مرسوم إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 09:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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