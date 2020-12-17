الجزائر- قدم وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, يوم الأربعاء, امام اجتماع الحكومة, مشروعي مرسومين تنفيذيين لتحديد شروط تسجيل البرامج و تسيير الاعتمادات الـمالية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و خلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط نضج وتسجيل البرامج بالنسبة للأول و وكيفيات تسيير وتفويض الإعتمادات الـمالية بالنسبة للثاني, يضيف نفس المصدر.

و يهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي الأول, حسب البيان, إلى تحديد شروط نضج وتسجيل البرامج ويشكل الإطار التنظيمي الـمرجعي الذي من شأنه أن يسمح بتحديد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها من أجل اقتراح ونضج وتسجيل كل نوع من البرامج ويمثل أداة من الأدوات الضرورية لوضع الـميزانية البرنامج.

اقرأ أيضا : اجتماع الحكومة: دراسة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

أما مشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فإنه يسمح بتحديد فاعلي تسيير الاعتمادات ويحدد مهامهم وفقا لتنظيم تسيير مالي سلمي.

و تجدر الإشارة إلى أن هذين النصين يهدفان إلى تحسين الكفاءة والممارسات المتعلقة بالالتزام بالـمحاسبة والشفافية في مجال المشاريع والتسيير من خلال التأكيد على تحقيق الأهداف الـمحددة وعلى بلوغ النتائج الـمرجوة.