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سيارات : مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد شروط صنع لوحات ترقيم الـمركبات ومواصفاتها

  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 08:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

 الجزائر- قدم وزير الداخلية والجماعات الـمحليةوالتهيئة العمرانية, كمال بلجود, يوم الأربعاء, امام الحكومة, عرضا لمشروع مرسوم تنفيذي لتحديد شروط صنع لوحات ترقيم الـمركبات ومواصفاتها, حسبما افادبه بيان لمصالح الوزير الأول.

و خلال اجتماع للحكومة, ترأسه الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم الـمركبات ومواصفاتها, حسب البيان.

و يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تأطير نشاطي صنع وتركيب لوحات ترقيم الـمركبات، كنشاطين مقننين، يخضعان للحصول على اعتماد, يضيف نفس المصدر.

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كما يحدد كيفيات ممارسة هذه النشاطات، وكذا التزامات الـمتعاملين، ويضبط بعض الـمواصفات التقنية للوحة ترقيم المركبات.

و بالتالي، يرمي مشروع الـمرسوم إلى مرافقة وتأطير هذين النشاطين، من خلال ضمان رقابة من طرف السلطات العمومية عليهما في إطار القانون.

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سيارات : مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد شروط صنع لوحات ترقيم الـمركبات ومواصفاتها
  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 08:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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