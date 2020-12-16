Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

منظمة الأوبيب تشيد بالمجاهد عبد الرحمان خان

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

الجزائر - أشادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبيب) بالفقيد عبد الرحمان خان، المجاهد والوزير السابق والأمين العام السابق للمنظمة الذي وافته المنية الاثنين الماضي مبرزة التزامه و التزام الجزائر على مستوى الأوبيب .

واثر هذا المصاب، قدم الأمين العام للأوبيب محمد سنوسي باركيندو وأعضاء وموظفو الأمانة "تعازيهم العميقة والخالصة على اثر وفاة الأمين العام السابق للأوبيب، الدكتور عبد الرحمان خان عن عمر يناهز 89 سنة"، حسبما جاء في رسالة نشرت على الموقع الالكتروني للمنظمة.

وكتب السيد باركيندو في رسالته "تلقينا ببالغ الحزن على مستوى أمانة الأوبيب خبر وفاة الدكتور عبد الرحمان خان الذي خدم المنظمة بالتزام كبير عندما شغل منصب أمين عام (1973/ 1974) خلال فترة حساسة من مسار الأوبيب" مذكرا بأن الفقيد "شارك في المفاوضات مع الشركات البترولية حول مراجعة الشروط الجبائية".

كما أضاف "منذ التحاقها بالأوبيب سنة 1969، كان للجزائر الفضل في تعزيز المنظمة بالعديد من القادة المثاليين الذين دعموا الأوبيب وأهدافها باستمرار".

ومن بين الاسهامات الأخيرة للجزائر في تحقيق أهداف الأوبيب، أشار المختصون الى الالتزامات المتعهد بها خلال الاجتماع الاستثنائي ال170 لندوة الأوبيب الذي احتضنته البلاد شهر سبتمبر 2016 .

و قد ساهمت المحادثات التي جرت خلال هذه الندوة في فتح المجال أمام التوقيع يوم 10 ديسمبر 2016 على بيان التعاون بين الأوبيب و البلدان خارج الاوبيب و الذي يهدف الى تحقيق استقرار السوق البترولية و دعم أسعار الخام.

وفي اطار بيان التعاون فقد كانت الجزائر عضوا في اللجنة التقنية و اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بالمتابعة التي لعبت دورا محوريا في المصادقة على ميثاق التعاون في يوليو 2019 . و منذ مطلع السنة الجارية، تشرف الجزائر على الرئاسة الدورية لندوة الأوبيب.

كلـمات مفتـاحيــة :
منظمة الأوبيب تشيد بالمجاهد عبد الرحمان خان
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.16

كرة القدم-الرابطة الأولى (الجولة الرابعة): تأجيل مباراة مولودية الجزائر- شباب قسنطينة إلى…

20.12.16

النيابة بمحكمة العلمة تدعو كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع ثلاثة متهمين إلى المساعدة في…

20.12.16

تلمسان: فتح تحقيق قضائي ضد شخص بتهمة خيانة الأمانة

20.12.16

رفع تعليق النقل الحضري خلال نهاية الأسبوع في الولايات المعنية بالحجر

20.12.16

تصنيف الكسكس، كتراث إنساني غير مادي من قبل اليونسكو

20.12.16

مجلس السلم والامن الافريقي سيعقد جلسة خاصة لبحث اتفاق سلام جديد حول الصحراء الغربية

الأكثــر قـراءة

20.12.14

رحلات الإجلاء: الرعايا المعنيون ملزمون باحترام خمسة شروط

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

20.12.14

مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية : العمال يجددون رفضهم للتوقف التقني عن النشاط

20.12.14

الذكرى 60 لقرار 1514 للأمم المتحدة : الجزائر تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.12.15

حملة صحية واسعة للتكفل بسكان المناطق النائية بولاية إليزي

20.12.15

المسيلة: السيد جراد يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفى بسعة 240 سريرا