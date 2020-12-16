منظمة الأوبيب تشيد بالمجاهد عبد الرحمان خان

واثر هذا المصاب، قدم الأمين العام للأوبيب محمد سنوسي باركيندو وأعضاء وموظفو الأمانة "تعازيهم العميقة والخالصة على اثر وفاة الأمين العام السابق للأوبيب، الدكتور عبد الرحمان خان عن عمر يناهز 89 سنة"، حسبما جاء في رسالة نشرت على الموقع الالكتروني للمنظمة.
وكتب السيد باركيندو في رسالته "تلقينا ببالغ الحزن على مستوى أمانة الأوبيب خبر وفاة الدكتور عبد الرحمان خان الذي خدم المنظمة بالتزام كبير عندما شغل منصب أمين عام (1973/ 1974) خلال فترة حساسة من مسار الأوبيب" مذكرا بأن الفقيد "شارك في المفاوضات مع الشركات البترولية حول مراجعة الشروط الجبائية".
كما أضاف "منذ التحاقها بالأوبيب سنة 1969، كان للجزائر الفضل في تعزيز المنظمة بالعديد من القادة المثاليين الذين دعموا الأوبيب وأهدافها باستمرار".
ومن بين الاسهامات الأخيرة للجزائر في تحقيق أهداف الأوبيب، أشار المختصون الى الالتزامات المتعهد بها خلال الاجتماع الاستثنائي ال170 لندوة الأوبيب الذي احتضنته البلاد شهر سبتمبر 2016 .
و قد ساهمت المحادثات التي جرت خلال هذه الندوة في فتح المجال أمام التوقيع يوم 10 ديسمبر 2016 على بيان التعاون بين الأوبيب و البلدان خارج الاوبيب و الذي يهدف الى تحقيق استقرار السوق البترولية و دعم أسعار الخام.
وفي اطار بيان التعاون فقد كانت الجزائر عضوا في اللجنة التقنية و اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بالمتابعة التي لعبت دورا محوريا في المصادقة على ميثاق التعاون في يوليو 2019 . و منذ مطلع السنة الجارية، تشرف الجزائر على الرئاسة الدورية لندوة الأوبيب.