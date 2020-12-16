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رقمنة : لقاء تنسيقي حول تنفيذ الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات

 الجزائر - ترأس وزير الرقمنة و الإحصائيات، السيد منير خالد براح، لقاء في إطار تنفيذ الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي بعنوان ملف الرقمنة، مع مسؤولي الرقمنة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية، حسبما افاد به يوم الاربعاء بيان الوزارة.

 و يندرج هذا اللقاء الذي نظم أمس الثلاثاء بمركز البحث في الإعلام العلمي و التقني في إطار تنفيذ الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي بعنوان ملف الرقمنة التي تمت المصادقة عليها في اجتماع الحكومة المنعقد في سبتمبر 2020 .

و اشار ذات المصدر ان هذا اللقاء يرمي إلى انشاء فضاء للتبادل والتنسيق حول الإجراءات الحكومية في مجال الرقمنة، فضلا عن  متابعة مدى تقدم  تنفيذ المخططات العملية القطاعية المستعجلة.

و اشار البيان الى أن من بين 57 إجراء مسجل في هذه المخططات تم إنجاز 20 إجراء (حلول رقمية) و37 إجراء بلغت نسبة تقدم الانجاز بها 80 بالمئة.

كما تم في ذات اللقاء تقييم مدى تقدم أشغال عملية تقييم المعايير و أفضل الممارسات مثل ما هو محدد لقياس مستوى النضج في مجال الرقمنة التي تم إرسال النتائج إلى كافة القطاعات الوزارية.

  كما تم عرض الإجراءات التحسيسية المتخذة حول إلزامية اقتناء و تطوير التطبيق المتعلق بالتسيير الإلكتروني للوثائق مما سيسمح في تسريع مسار رقمنة الإدارة.  

من جهة اخرى، اشار نفس المصدر الى أنها ستنعقد لقاءات أخرى مع مسؤولي الرقمنة، على مستوى باقي الدوائر الوزارية، لتبادل الآراء والتناسق حول الإجراءات المندرجة في خارطة طريق الوزارة.

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رقمنة : لقاء تنسيقي حول تنفيذ الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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